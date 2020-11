Ο κορονοϊός πάει για σκι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ενα σαιξπηρικό δίλημμα κυριαρχεί αυτόν τον καιρό τις Αλπεις: To ski or not to ski? (Nα κάνει κανείς σκι ή να μην κάνει;). Και οι σύγχρονοι Αμλετ, αντί για το θεατρικό κρανίο, κρατάνε αμήχανα στα χέρια ένα ζευγάρι πέδιλα με μπαστούνια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στις ελληνικές πίστες – άλλωστε δεν έχει πέσει ακόμη πολύ χιόνι στα βουνά μας.

Γράφει ο Γιάννης Παπαδάτος

Στις χώρες των Αλπεων, πάντως, η κατάσταση είναι πολύ στενάχωρη. Σε Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία οι χιονοδρομικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές, λόγω κορονοϊού. Μοναδική εξαίρεση η Ελβετία, που καλεί τους τουρίστες γειτονικών κρατών να πάνε εκεί για να… ξεχαρμανιάσουν: «Είμαστε ανοιχτοί και σας περιμένουμε», είναι το σύνθημα που απευθύνεται κυρίως στους Ιταλούς λάτρεις των χειμερινών σπορ από τις «κόκκινες» περιοχές του Βορρά: Πιεμόντε (Τορίνο), Λομβαρδία (Μιλάνο) και Κοιλάδα της Αόστης.

Σύμφωνα με τη «La Stampa», το ελβετικό υπουργείο Υγείας ισχυρίζεται ότι τα χιονοδρομικά κέντρα τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας και κανένα καντόνι μέχρι στιγμής δεν έχει απαγορεύσει το σκι.

Στο Σεν Μόριτς οι σκιέρ είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα παντού -στα τελεφερίκ, στις πίστες, στα σαλέ, στους σταθμούς συγκέντρωσης, τηρώντας και τις αποστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει στο Τσέρματ και στο Ομπερλαντ, κοντά στη Βέρνη.

Η γαλλική κυβέρνηση θα αποφασίσει μέσα στο επόμενο 10ήμερο αν θα ανοίξει και με ποιους όρους τα χιονοδρομικά κέντρα για τα Χριστούγεννα, συμβουλευόμενη τους ειδικούς του κλάδου και ει δυνατόν σε συντονισμό με την Ελβετία και την Ιταλία, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας. «Ολα τα σενάρια είναι στο τραπέζι», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιόν.

Σε δεινότερη θέση βρίσκεται η Αυστρία, με το αυστηρό λοκντάουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας ακόμη και την ημέρα (για να μην ξεχνάμε ότι της βγήκε το όνομα τον Μάρτιο από ένα χιονοδρομικό κέντρο που θεωρήθηκε πρώτη εστία μετάδοσης στην Ευρώπη). Κι εκεί ωστόσο ευελπιστούν να ανοίξουν τις πίστες πριν από τις 20 Δεκεμβρίου.

