Πριν από λίγες ώρες μάλιστα, ο επίσημος λογαριασμός του θεσμού στο Twitter αποκάλυψε τον χώρο όπου θα διεξαχθεί η λαμπερή βραδιά.

«Καλησπέρα Ευρώπη! Ήρθε η ώρα να δείτε… τη σκηνή σας!», αναφέρει η ανάρτηση. Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, η σκηνή φέτος θα είναι σε σχήμα ενός μεγάλου σταυρού.

Πριν λίγες ημέρες, όταν κυκλοφόρησε μία φωτογραφία της σκηνής από τις προετοιμασίες της διοργάνωσης στο Twitter, προβλημάτισε πολλούς από τους θαυμαστές του μουσικού διαγωνισμού σχετικά με τη χωρητικότητά του.

«Είναι πολύ μικρό, πού θα χωρέσουν οι χορευτές;», έγραφαν μεταξύ άλλων. Κάποιος άλλος περιέγραψε τη σκηνή «απαίσια» με έναν άλλο να προσθέτει, ότι «ακόμη και στην Ιταλία ήταν καλύτερη η σκηνή».

First photo of the #Eurovision2024 stage! pic.twitter.com/PSiywRc9Nc

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) April 18, 2024