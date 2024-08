Ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της περιφέρειας Ζαπορίζια, ο Εβγκένι Μπαλίτσκι, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τη φωτιά βομβαρδίζοντας την κοντινή πόλη Ενερχοντάρ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικές δυνάμεις άναψαν μια φωτιά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού. Οι δείκτες ακτινοβολίας ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, τόνισε ο Ζελένσκι.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024