Συναγερμός έχει σημάνει στην Κίνα για την αύξηση των κρουσμάτων ενός αναπνευστικού ιού, που γεμίζει τα νοσοκομεία πυροδοτώντας ανησυχίες για νέα υγειονομική κρίση, πέντε χρόνια μετά την πανδημία Covid-19.

Πρόκειται για τον Ανθρώπινο Mεταπνευμονοϊό (HMPV), ο οποίος προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες.

Στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους που φορούν μάσκες σε κατάμεστα νοσοκομεία στην Κίνα. Οι υγειονομικές αρχές εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο, το Πεκίνο έχει υποβαθμίσει τις εξελίξεις ως ετήσιο χειμερινό φαινόμενο.

«Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού τείνουν να κορυφώνονται κατά τη χειμερινή περίοδο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ.

«Τα κρούσματα φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρά και να εξαπλώνονται σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το προηγούμενο έτος», πρόσθεσε.

