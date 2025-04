Περίπου 150 ομάδες ακτιβιστών έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και στις 50 αμερικανικές πολιτείες συν τον Καναδά και το Μεξικό. Πολυάριθμα αριστερά κινήματα πολιτών έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως «αρπαγή εξουσίας» από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν από τις μεσημεριανές ώρες, υπό βροχή, να συγκεντρώνονται γύρω από το Μνημείο της Ουάσινγκτον και διοργανωτές είπαν στο Reuters ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναμένεται να παρευρεθούν σε μια συγκέντρωση εκεί. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Κάτω τα Χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση» ή «Ο φασισμός έφτασε», καθώς και αμερικανικές σημαίες με τα χρώματα ανάποδα – ένα ιστορικό σύμβολο ένδειξης πολιτικής διαμαρτυρίας.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπεις όλα όσα συμβαίνουν στους θεσμούς μας και στο σύστημα θεσμικών αντίβαρων (σύστημα ελέγχων και ισορροπιών) να ανατρέπονται τελείως σε κάθε επίπεδο, από το περιβάλλον μέχρι τα ατομικά δικαιώματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζέιν Έλεν Σάουμς, 66 ετών, που εργάζεται στον κλάδο ακινήτων στο Φέρφαξ, κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη γίνει πραξικόπημα ή κατάληψη της εξουσίας από τραμπούκους που δεν νοιάζονται για τον λαό», ανέφερε η Ελίσα Πάρκερ, μια 78χρονη συνταξιούχος δικηγόρος, πιστεύοντας ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μπορούν να το σταματήσουν αυτό».

Εκτός από μεγάλες ομάδες συνταξιούχων, ιδιαίτερα από τη δημόσιο τομέα, στο σημείο συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον συρρέουν πολλοί νέοι, και γονείς με τα παιδιά τους.

«Η δημοκρατία δεν πωλείται», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας νεαρός πατέρας, έχοντας μαζί του τον του μικρό γιο. Πολλοί υψηλόβαθμοι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Τζέιμι Ράσκιν αναμένεται να μιλήσουν σε αυτή τη συγκέντρωση.

“The people united, will never be devided” America is waking up. Biggest protest gathering in D.C. since Trump’s inauguration. The #HandsOff demonstrations today take place all across the United States. @tonline pic.twitter.com/dFMgC5r1Xr — Bastian Brauns (@BastianBrauns) April 5, 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ πιστεύουν ότι αυτή η χώρα τους ανήκει. Παίρνουν ό,τι μπορούν και προκαλούν τον κόσμο να τους σταματήσει», τόνισε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο ενός από τα κινήματα οργάνωσης διαμαρτυρίας, το Indivisible. «Το Σάββατο 5 Απριλίου βγαίνουμε στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να αντισταθούμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Κάτω τα χέρια σας!».

Ανάμεσα στις διαμαρτυρίες μέρους του κόσμοι είναι οι περικοπές κοινωνικής πρόνοιας, στον τομέα εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης σήμερα έξω από τα κεντρικά γραφεία του υφυπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποτελεί στόχο του DOGE για περικοπές, κοντά στη Βαλτιμόρη για να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές στην υπηρεσία που παρέχει επιδόματα σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Chicago and Pittsburgh pic.twitter.com/9Y3D3SnSkN — MAKS 24 (@Maks_NAFO_FELLA) April 5, 2025

Πολλοί Δημοκρατικοί ψηφοφόροι επικρίνουν το ίδια του κόμμα τους ότι σιωπά ή ότι είναι ανίσχυρο μπροστά στις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Υπάρχει μεγάλη αποσύνδεση μεταξύ των εκλεγμένων Δημοκρατικών και των νέων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμποτ Σέργουιν, ένας 19χρονος φοιτητής από τη Βόρεια Καρολίνα που ήρθε για να διαδηλώσει στην Ουάσιγκτον μαζί με τον πατέρα του.

Minneapolis in the house! This is just a small portion. There are thousands here. #handsoffprotests pic.twitter.com/vDft7LrKea — mtwildflower☮️ (@mtwildflower1) April 5, 2025

«Πολλοί, ειδικά μεταξύ των πιο προοδευτικών, πιστεύουν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δειλιάζει, προσπαθεί να είναι πολύ μετριοπαθές και να μην υπερασπίζεται πραγματικά τα δικαιώματά μας», είπε.

Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο το Σάββατο, κυρίως στο Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο.

Ο Τραμπ, που πέρασε σήμερα την μέρα του στη Φλόριντα παίζοντας γκολφ, έχει δώσει τις ευλογίες του στον Μασκ και στην υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) που ο δισεκατομμυριούχος έχει τεθεί επικεφαλής, να προβεί σε σαρωτικές περικοπές και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του ομοσπονδιακού κράτους έχουν απολυθεί, σε κάποιες περιπτώσεις με τρόπο τυχαίο.

Ώρες πριν από την έναρξη των διαδηλώσεων ΗΠΑ, εκατοντάδες Αμερικανοί κατά του Τραμπ που ζουν στην Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη, το Παρίσι και το Λονδίνο διαδηλώνοντας κατά τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.