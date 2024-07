Γράφει ο *Δημήτρης Κονταράκης (Digital Strategist)

Αυτά τα ψηφιακά avatars έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν σενάρια για διαφημιστικά βίντεο που δημιουργούνται από προτροπές (prompts) που υποβάλλονται από επιχειρήσεις ή πωλητές στο TikTok. Αν και η λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών, όλα τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της παραμένουν υπό εξέταση.

Πώς Επηρεάζονται οι Πωλήσεις;

Στις δοκιμές, οι ερευνητές του TikTok διαπίστωσαν ότι τα AI avatars δεν κατάφεραν να αποδώσουν το ίδιο αποτελεσματικά με τους ανθρώπινους influencers στις πωλήσεις. Για αυτόν τον λόγο, η νέα αυτή λειτουργία δεν έχει ακόμα διατεθεί στο κοινό. Οι εκπρόσωποι του TikTok τονίζουν ότι οι εικονικοί influencers θα λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τους ανθρώπινους influencers.

Οι Αντιδράσεις των Marketers

Η ανακοίνωση αυτή έχει προκαλέσει επιπλέον ανησυχία στους marketers, οι οποίοι ήδη αισθάνονται την πίεση από την αυξανόμενη χρήση της AI. Πολλοί ανησυχούν ότι οι εικονικοί influencers θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν το κοινό και να αποξενώσουν τους χρήστες από την πλατφόρμα. Επιπλέον, οι ηθικές ανησυχίες σχετικά με την αλληλεπίδραση AI και χρηστών ενισχύουν τον προβληματισμό τους.

Προβληματισμοί και Προκλήσεις

Παρόλο που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται γρηγορότερη και οικονομικότερη εργασία, παραμένουν δύο σημαντικά ζητήματα. Αφενός, οι πωλήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και, αφετέρου, οι ηθικές ανησυχίες γύρω από τη χρήση της AI. Ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό αυτήν την καινοτομία.

Προς το παρόν, το TikTok δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την πρόοδο των δοκιμών των εικονικών influencers.

*O Δημήτρης Κονταράκης είναι Digital Strategist και ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing, η οποία είναι Google Partner και του νέου site για Digital Consulting DigitalStrategist.gr

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet Marketing τα τελευταία 19 χρόνια με επιτυχημένα Case Studies τόσο στο Ebay όσο και στον απαιτητικό τομέα των πωλήσεων των e-shop αλλά και Online κρατήσεων ξενοδοχείων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση της αγοράς-ανταγωνιστών και έχει εκπονήσει Digital Marketing Plan για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά σεμινάρια Internet Marketing, σε ομιλίες (Ε.Β.Ε.Α, XENIA) αλλά και σε Οικονομικές τηλεοπτικές εκπομπές SBC Channel και Marketing in Practice. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Bachelor degree in Politics) και Master Degree in Marketing στο Huddersfield University UK. Επίσης, είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (Certified) στα Google Ads (Search-Display-Video-AI Powered Shopping Αds-Apps Certification).