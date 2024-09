Τα προβλήματα στο λογισμικό της Microsoft, έρχονται σχεδόν δυο μήνες μετά το «ψηφιακό μπλακ άουτ» και την «Μπλε Οθόνη Θανάτου» που προέκυψε από ελαττωματική αναβάθμιση λογισμικού της εταιρείας CrowdStrike η οποία επηρέασε περίπου 8,5 εκατ. συσκευές που χρησιμοποιούσαν Windows. “Ερευνούμε το πρόβλημα όπου χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Microsoft 365”, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η μητρική εταιρεία των Windows.

We’re investigating an issue where users may be unable to access multiple Microsoft 365 services. Please look for MO888473 in the admin center for more details and further updates.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status)September 12, 2024

Σημειώνεται πως το Microsoft 365, πρώην Office 365, περιλαμβάνει σχέδια συνδρομής που επιτρέπουν τη χρήση της σουίτας λογισμικού Microsoft Office κατά τη διάρκεια της συνδρομής, καθώς και προϊόντα λογισμικού ως υπηρεσίας που βασίζονται σε cloud για επιχειρηματικά περιβάλλοντα, όπως ο φιλοξενούμενος Exchange Server, Skype για Business Server και SharePoint, μεταξύ άλλων.

