Ξεκινήστε τη βόλτα σας από την Time Square, εκεί όπου παίζεται άλλωστε όλο το παιχνίδι κάθε παραμονή των γιορτών, θα περάσετε όμως και από το Broadway, τη θεατρούπολη, το εντυπωσιακό Empire State Building, από την κορυφή του οποίου η θέα κόβει την ανάσα, και τη Madison Square Garden, που είναι η χαρά του shopping. Εδώ βρίσκεται και το διάσημο μαγαζί «Macy’s», προσφέροντας την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής σε όλη την πόλη. Στο «Macy’s» θα βρείτε και το «Santaland», όπου ξαναγίνεστε παιδί. Αξίζει να κλείσετε ένα ραντεβού με τον Αγιο Βασίλη -εμπειρία για μικρούς και μεγάλους- και να μοιραστείτε μαζί του τη λίστα επιθυμιών σας, λαμβάνοντας και μια μεγάλη αγκαλιά. Η ιστορία του «Santaland» ξεκινά από το 1861, όταν το κατάστημα διαφήμισε ότι ο Αγιος Βασίλης θα ερχόταν προσωπικά για να εφοδιάσει τους πάγκους με τα καλύτερα και πιο ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα δώρα. Σήμερα υπολογίζεται ότι κάθε σεζόν υποδέχεται σχεδόν 200.000 επισκέπτες.

Η βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν είναι απλώς μαγική. Είτε περνάτε με τρένο απέναντι και μετά περπατάτε τη γέφυρα με κατεύθυνση προς το Μανχάταν είτε τη διασχίζετε πεζή καταλήγοντας στο Promenade και τη γειτονιά Dumbo η θέα είναι μοναδική! Το Central Park είναι πανέμορφο όλες τις εποχές, αλλά τον χειμώνα, όταν καλύπτεται από χιόνι και στολίζεται με φώτα, γίνεται μαγικό.

Μια βόλτα με άμαξα μέσα στο πάρκο ή μια επίσκεψη στο παγοδρόμιο Wollman Rink είναι εξαιρετική ιδέα για να απολαύσετε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Στο Bryant Park Winter Village θα βρείτε υπαίθρια αγορά με περισσότερους από 100 πάγκους που πωλούν χειροποίητα δώρα, κοσμήματα και τρόφιμα. Το παγοδρόμιο του πάρκου είναι δωρεάν (με μικρό κόστος για ενοικίαση παγοπέδιλων) και αποτελεί ιδανικό σημείο για οικογενειακές δραστηριότητες. Το Rockefeller Center είναι η καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη. Το διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της πλατείας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Κάθε χρόνο, το δέντρο φωτίζεται με χιλιάδες φώτα LED, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Το παγοδρόμιο μπροστά από το δέντρο προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για αξέχαστη πατινάζ εμπειρία.

Μπρόντγουεϊ

Το Μπρόντγουεϊ είναι το κέντρο της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής, διάσημο για τις εμβληματικές του παραστάσεις και τα θέατρα που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας. Παρακολουθήστε κάποια από τις φημισμένες χριστουγεννιάτικες παραστάσεις μιούζικαλ! Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν από κλασικά μιούζικαλ και σύγχρονες κωμωδίες μέχρι δράματα και έργα εμπνευσμένα από τη λογοτεχνία και την ιστορία. Οι παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ είναι πολύ δημοφιλείς, ειδικά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Καλό είναι να κάνετε κράτηση των εισιτηρίων σας αρκετούς μήνες νωρίτερα. Μετά την παράσταση, μπορείτε να περπατήσετε στην Times Square και να θαυμάσετε τις φωτεινές πινακίδες και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ή να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά μαγαζιά με σουβενίρ και θεματικά αντικείμενα από τις παραστάσεις. Στην περίφημη 5th Avenue θα ανακαλύψετε μερικές από τις ωραιότερες βιτρίνες του πλανήτη, «ντυμένες» χριστουγεννιάτικα. Εδώ κονταροχτυπιούνται βέβαια όλοι οι μεγάλοι οίκοι και τα glam ονόματα της υψηλής ραπτικής, όπως Tiffany & Co, Henri Bendel, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, Armani κ.ά.

Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη

Η πιο διάσημη εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς είναι η πτώση της κρυστάλλινης σφαίρας στην Times Square. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται από νωρίς για να δουν τη σφαίρα να κατεβαίνει, ενώ η πόλη γεμίζει με πυροτεχνήματα και φωνές ενθουσιασμού. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το θέαμα, φροντίστε να φτάσετε νωρίς και να ντυθείτε ζεστά. Πολλά μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια διοργανώνουν πάρτι για να γιορτάσετε την αλλαγή του χρόνου. Για μια πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία, μπορείτε να επιλέξετε κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson, με θέα τους ουρανοξύστες και τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον ουρανό. Την πρώτη μέρα του νέου έτους, πραγματοποιείται παρέλαση (New Year’s Day Parade), η οποία περιλαμβάνει μουσική, χορευτικές ομάδες και εορταστική πομπή μέσα στο Central Park.

Διαμονή

Hard Rock Hotel New York: Το Hard Rock Hotel New York απέχει 500μ. από το Top of the Rock, 600μ. από το Broadway Theatre και 800μ. από τον ναό του Αγίου Πατρικίου. Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσία δωματίου, 24ωρη ρεσεψιόν και υπηρεσία φύλαξης αποσκευών για τους επισκέπτες. Το εστιατόριο του Hard Rock Hotel New York σερβίρει αμερικανική κουζίνα και τοπική κουζίνα. Κοντά στο Hard Rock Hotel New York θα βρείτε δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος, όπως τα Radio City Music Hall, Κέντρο Ροκφέλερ και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Το αεροδρόμιο La Guardia είναι 11 χλμ. μακριά. Πληροφορίες: https://hotel.hardrock.com/new-york