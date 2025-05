«Εικοσιένας άνθρωποι είναι νεκροί, βρισκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης», δήλωσε στον Τύπο ο Πρασάνα Γκουνασένα, που έσπευσε επιτόπου. «Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Το λεωφορείο –που μετέφερε 70 ανθρώπους, ενώ είχε μέγιστη χωρητικότητα 50 καθήμενων– κυκλοφορούσε τη νύχτα σε λόφους στην περιφέρεια Κοτμάλε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Το λεωφορείο έγερνε προς τα αριστερά κι όταν ο οδηγός πήρε μια στροφή έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο έπεσε» σε χαράδρα, αφηγήθηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στον Τύπο της Σρι Λάνκα επιβάτης που επέζησε.

21 people were killed and 14 others injured when a bus plunged off a cliff in Sri Lanka’s central province, Kotmale. The injured have been admitted to regional hospitals for treatment. Police have launched an investigation into the cause of the accident. #srilanka pic.twitter.com/WjiIDbrkhK

