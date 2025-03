Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την εξαιρετική του παρουσία στο Ντουμπάι με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας τον τίτλο με την επιβλητική νίκη του επί του Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ στον τελικό με 2-0 σετ (6-3, 6-3).

Ο Τσιτσιπάς μετά τους Σονέγκο, Κατσάνοφ, Μπερετίνι και Γκρίκσπορ, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον εξαιρετικά φορμαρισμένο, αλλά και αρκετά κουρασμένο ΑΛιασίμ, και ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του τελικού.

Ο Έλληνας παίκτης κινδύνεψε να δεχθεί break στο 4ο game όταν βρέθηκε πίσω με 40-15, ωστόσο το απέφυγε κερδίζοντας τέσσερις διαδοχικούς πόντους. Μάλιστα, ο Έλληνας τενίστας έσπασε το σερβίς του Καναδού στο 7ο game αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Ομοίως έπραξε και στο 9ο ο Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικά break, γεγονός που τον οδήγησε στο να αποσπάσει το πρώτο σετ (6-3).

Welcome back to the Top 10, @steftsitsipas #DDFTennis pic.twitter.com/eNzGYmYPr7

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2025