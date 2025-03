Ονομαζόμενη ως «βασίλισσα της κοκαΐνης» της Ευρώπης, η 33χρονη πιστεύεται ότι συνδέεται με ομάδα οργανωμένου εγκλήματος στη Στοκχόλμη, για την οποία παρέδιδε και μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και χρημάτων. Η βιτρίνα της ήταν πραγματικά… καλή και έδινε την εντύπωση ότι πρόκειται για άτομο υπεράνω πάσης υποψίας.

Για τους ξένους, η Τάνια Γκόμεζ είναι μια γοητευτική 33χρονη ιδιοκτήτρια ενός κέντρου διάσωσης σκύλων στη Στοκχόλμη, η οποία είχε μετακομίσει στο Λανζαρότε, στις Κανάριες Νήσους για μια πιο ήσυχη ζωή. Αλλά για την αστυνομία, είναι γνωστή ως η «βασίλισσα της κοκαΐνης της Ευρώπης» και μία από τις πιο καταζητούμενες φυγάδες της ηπείρου.

Μετά από 4 χρόνια κυνηγητού, η 33χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη και αναμένεται να εκδοθεί στην πατρίδα της ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Οι κατηγορίες κατά της Γκόμεζ απαγγέλθηκαν το 2021, μετά από μια τεράστια σύλληψη εξάρθρωση υπόθεσης ναρκωτικών που οδήγησε τους Σουηδούς εισαγγελείς να την κατηγορήσουν για λαθρεμπόριο φορτίων κάνναβης στη Σουηδία, καθώς και για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης.

Η ίδια, τον Μάιο του 2020, φέρεται να παρέλαβε 10 κιλά κοκαΐνης στην περιοχή της Στοκχόλμης, να τα μετέφερε στο σπίτι της, και στη συνέχεια να τα πούλησε.

Spain: Tania Gomez, a high-profile fugitive on Europol’s most wanted list, was arrested by the Policia Nacional in Lanzarote on February 20, 2025 according to Lancelot Digital.

Gomez, born to a Swedish mother and Spanish father, has been sought since March 2021 due to her… pic.twitter.com/zV6LxS5fZ9

