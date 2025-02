Ο Τζίμας θα συνεχίσει κανονικά να φορά τη φανέλα της Νυρεμβέργης, που τον είχε αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι δανεικό από τον ΠΑΟΚ, έως το τέλος της σεζόν και μετά θα ενταχθεί στο δυναμικό της Μπράιτον. Το κόστος της μεταγραφής θα φθάσει τα 26 εκατ. ευρ, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Τζίμας εντυπωσίασε με το ταλέντο του στη Γερμανία, καθώς έχει πετύχει δέκα γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ με τη φανέλα της Νιρεμβέργης στη Bundesliga 2, σε 17 αγώνες. Ο νεαρός άσος είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά τελικά η Μπράιτον εξασφάλισε τα δικαιώματα του.

Ο διεθνής φορ είχε ρήτρα εξαγοράς στο τέλος της σεζόν 17 εκατ. ευρώ, ποσό αποφάσισε να δαπανήσει η Νιρεμβέργη, αγοράζοντας τα δικαιώματα του από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια τον πούλησε αντί 26 εκατ. ευρώ στην Μπράιτον!

«Ο Στέφανος είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Τον έχω παρακολουθήσει σε αρκετά ματς και είναι ένας από τους καλύτερους νέους επιθετικούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Γερμανός κόοουτς της αγγλικής ομάδας, Φαμπιάν Χίρσελερ, και συμπλήρωσε: «Θα τον έχουμε μαζί μας το καλοκαίρι στην προετοιμασία και πραγματικά ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του.»

Από την πλευρά του ο Τζίμας δήλωσε έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση: «Ηταν όνειρο μου να παίξω στην Premier League και έγινε πραγματικότητα. Θα κάνω τα πάντα για ν’ ανταποκριθώ στηη μεγάλη αυτή πρόκληση και στις προσδοκίες της Μπράιτον, που πίστεψε σε μένα.»

We are delighted to confirm the signing of Stefanos Tzimas from Bundesliga 2 side FC Nuremburg.

The 19-year-old has signed a contract that runs until June 2030, but he will remain in Germany until the end of the season.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2025