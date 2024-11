Οι οπαδοί των δύο συγκεκριμένων περιοχών, με αφορμή αυτά τα μεγάλα παιχνίδι αποφάσισαν να δείξουν ενότητα και να διαμαρτυρηθούν μαζί για την αύξηση των τιμών στα γήπεδα των ομάδων τους και πιο συγκεκριμένα στο «Άνφιλντ» και στο «Όλντ Τράφορντ».

Ουσιαστικά, οι φίλαθλοι χαρακτηρίζουν αυτή τη νέα πολιτική ως «εκμετάλλευση των πιστών υποστηρικτών» και δηλώνουν πως θα σταθούν «πλάι πλάι» εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας.

Αυτές οι διαμαρτυρίες έρχονται μετά από την πρόθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αυξήσει την τιμή εισόδου στο «Θέατρο των Ονείρων» στα 80 ευρώ. Η κίνηση αυτή έγινε ενώ ο σύλλογος έχει αυξήσει τα έσοδά του από τα τηλεοπτικά δικαιώματα κατά 17%, και την ίδια στιγμή που αρκετοί άλλοι σύλλογοι επιδιώκουν την κατάργηση του ανώτατου ορίου των 35 ευρώ για τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων οπαδών.

JOINT-ACTION THIS SUNDAY

Alongside @WeAre1894, @The__1958, @spiritofshankly & @EFC_FanAdvisory were putting rivalries aside on Sunday’s fixtures.

City fans standing with United, Everton + Liverpool supporters to say to PL clubs: #StopExploitingLoyalty on ticket prices! pic.twitter.com/bfqAreZ3Qx

— MCFC Fans Foodbank Support (@MCFCfoodbank) November 28, 2024