Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Δικέφαλος πλησιάζει στο deal για την απόκτηση του Λόβρεν από την Λιόν. Μένει να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες, ενώ ο παίκτης έχει αποδεχθεί τη μετακίνησή του. Οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει ήδη να ανταλλάσσουν έγγραφα, δεδομένου πως η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (11/9). Από τον ΠΑΟΚ πάντως, δεν σχολιάζουν τίποτα μέχρι στιγμής.

⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!

Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.

Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024