Ο ΠΑΟΚ ζει ιστορικές στιγμές μετά την πρόκρισή τους στους τελικούς του FIBA Europe Cup, με τον κόσμο του να δείχνει άμεσα την αγάπη του.

Εκατοντάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις πρώτες πρωινές ώρες και με την αποστολή να πατάει Θεσσαλονίκη περίπου στις 7:00 το πρωί αποθέωσαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο με συνθήματα, χορεύοντας και φωνάζοντας μαζί τους.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Οι ακριβείς ώρες της συνάντησης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο οι ασπρόμαυροι θα κοντραριστούν με τους Ισπανούς στις 16 και στις 23 Απριλίου.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Ισπανία και το δεύτερο στην Ελλάδα.

Δείτε τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα Σολέ – ΠΑΟΚ και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών με τον κόσμο.

Δείτε παρακάτω τα βίντεο:

PAOK WILL COMPETE FOR A EUROPEAN TROPHY FOR THE FIRST TIME SINCE 1996 ⚫⚪#FIBAEUROPECUP pic.twitter.com/Xfn8772xMS

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025