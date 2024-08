Οι «πράσινοι» όπως αναφέρει και το «Manuto Sources» συμφώνησε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και τον Φακούντο Πελίστρι, προκειμένου ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι», όπου θα βρει ως προπονητή τον συμπατριώτη του, Ντιέγκο Αλόνσο.

BREAKING:

Panathinaikos FC agree personal terms with Facundo Pellistri.

Panathinaikos agree club record £10m deal to sign Facundo Pellistri.

£8.6m plus £1.4m in add ons.

The Player will say his goodbyes tomorrow morning before flying directly to Greece.#MUFC pic.twitter.com/5gPAhmgJnQ

— MANUTD SOURCES (@Manutd_addicts) August 19, 2024