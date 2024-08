Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1, ΕΡΤ3) η Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με την οποία πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των φίλων του αθλητισμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι Γάλλοι υπόσχονται μία λαμπρή εκδήλωση, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικές συγκινήσεις για να αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση, που φιλοξένησαν και στην οποία έλαβαν συνολικά μέρος 10.672 αθλητές σε 32 αθλήματα και 329 διαφορετικά αγωνίσματα.

Η Τελετή ξεκίνησε ακριβώς στις 22:00 ώρα Ελλάδος (21:00 ώρα Γαλλίας), με τους διοργανωτές να προβάλλουν μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της αμφιλεγόμενης Τελετή Έναρξης, με τραγουδιστές να παίρνουν θέση δίπλα από το αερόστατο που άναψε στην Τελετή Έναρξης.

Στη συνέχεια θα γίνουν ομιλίες και η παράδοση στο Λος Άντζελες, την πόλη που θα φιλοξενήσει τους επόμενους Θερινούς Αγώνες το 2028, με «έναν ύμνο που συνδέει τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες», όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο Ζολί , ενώ θα ολοκληρωθεί με ένα «συγκινητικό φινάλε» γύρω στις 00:30.

Άρχισε με εικόνες από το Παρίσι, την Τελετή Έναρξης, μεγάλες στιγμές από τούς Αγώνες και το τραυγούδι «Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού» στους Κήπους του Κεραμεικού, όπου βρίσκεται το αερόστατο με την Ολυμπιακή Φλόγα.

Ο Λεόν Μαρσάν, ο «βασιλιάς» της κολύμβησης στο Παρίσι 2024, είναι εκείνος που ανέλαβε να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στο στάδιο.

The sun sets on Paris 2024. What a ride it’s been! ☀️

What else has been lighting up the city’s skyline over the past 17 days? The Olympic Flame. Where’s it being taken to?#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/TJLIzl6fgO

— The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024