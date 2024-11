Ανακοινώνοντας τη συνεργασία, ο Τζόκοβιτς είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μου στην ίδια πλευρά με εμένα, ως προπονητή μου».

Όπως δήλωσε, ανυπομονεί για την έναρξη της σεζόν και θα αγωνιστεί στην Αυστραλία στο πλευρό του Μάρεϊ, με τον οποίο είπε ότι «έχει μοιραστεί πολλές εξαιρετικές στιγμές στο αυστραλιανό έδαφος».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο Σέρβος παίκτης πρόσθεσε: «Είχαμε μερικές από τις πιο επικές μάχες στο άθλημά μας… Νόμιζα ότι η ιστορία μας είχε τελειώσει, αλλά αποδείχθηκε ότι έχει ένα τελευταίο κεφάλαιο.

«Είναι καιρός ένας από τους πιο σκληρούς μου αντιπάλους να σταθεί στο πλευρό μου».

Ο τρεις φορές νικητής του Grand Slam Μάρεϊ αποσύρθηκε τον Αύγουστο μετά την αποχώρησή του από το διπλό ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η ανακοίνωση σημαίνει ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον άνθρωπο που ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, με τον Μάρεϊ να χάνει τέσσερις τελικούς στο Australian Open από τον Τζόκοβιτς το 2011, το 2013, το 2015 και το 2016.

Όμως ο Μάρεϊ κέρδισε τον Τζόκοβιτς στο US Open το 2012 και στο Wimbledon το 2013.

Σε δήλωσή του, ο Μάρεϊ πρόσθεσε: «Θα μπω στην ομάδα του Νόβακ την off-seas, βοηθωντας τον να προετοιμαστεί όσο το δυνατό καλύτερα για το Australian Open. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και να ανυπομονώ να είμαι αυτή τη φορά στην ίδια πλευρά με τον Νόβακ και να τον βοηθήσω να πετύχει τους στόχους του.»

Ο Τζόκοβιτς είναι 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam και έχει βρεθεί περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο ένα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του τένις.

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024