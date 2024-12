Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του τίτλου στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας της Βραζιλίας με την αποψινή νίκη εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, στο Ρεκόπα Σουνταμερικάνα 2025 και στην επόμενη διοργάνωση του Copa Libertadores.

Botafogo lift the Copa Libertadores trophy for the very first time in the club’s history!

pic.twitter.com/TF8ZBZQC1O

— Football Xtra™ (@FootballXtra0) December 1, 2024