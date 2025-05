Σε μια πράξη που μοιάζει με δημόσιο coming out, ο 83χρονος Ντίλερ αναγνώρισε την έλξη του προς άτομα του ίδιου φύλου σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου στο New York Magazine. Η αποκάλυψη αυτή προέρχεται από απόσπασμα των επερχόμενων απομνημονευμάτων του, με τίτλο Who Knew, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 20 Μαΐου.

«Παρόλο που υπήρξαν αρκετοί άνδρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα, και αυτή μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν 33 ετών», έγραψε για την 78χρονη σήμερα φον Φύρστενμπεργκ.

Ο Ντίλερ, γνωστός ως πρόεδρος των IAC και Expedia Group, είναι παντρεμένος με τη φον Φύρστενμπεργκ από το 2001. Το ζευγάρι δεν έχει παιδιά.

«Υπάρχουν πολλές σύνθετες πτυχές στη σχέση μου με την Ντιάν φον Φύρστενμπεργκ», συνέχισε, «που περιλαμβάνουν ρομαντική αγάπη και βαθύ σεβασμό, συντροφικότητα και περιπέτειες ανά τον κόσμο, μετά απογοήτευση και χωρισμό, και τελικά γάμο».

Η σεξουαλικότητα του Ντίλερ αποτελούσε αντικείμενο εικασιών εδώ και δεκαετίες. Ένα άρθρο του New York Magazine το 2001 ανέφερε ότι συχνά αναφερόταν ως αμφιφυλόφιλος, αν και «έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του ως λίγο-πολύ ανοιχτά ομοφυλόφιλος».

Παρότι είχε έλξη προς τους άνδρες, στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι η «βιολογική επιταγή» της σχέσης του με την φον Φύρστενμπεργκ «ήταν τόσο ισχυρή στην ετεροφυλοφιλία της όσο και στην αντίθετή της».

«Είμαι πλήρως ενήμερος ότι αυτό το κομμάτι της ζωής μου έχει προκαλέσει σύγχυση και πολλές εικασίες», γράφει. «Μια σχέση που ξεκίνησε με αδιαφορία και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ρομαντισμό τόσο φυσικό για εμάς όσο και η αναπνοή, εξέπληξε εμάς και όλους τους άλλους. Είναι πραγματικά το θαύμα της ζωής μου».

Παρόλο που είχε σεξουαλικές εμπειρίες με άνδρες από την εφηβεία του, ο Ντίλερ ομολογεί ότι δίσταζε να αποκαλύψει δημόσια τη σεξουαλικότητά του.

«Είχα ξεπεράσει άλλες φοβίες, αλλά ο φόβος της έκθεσης εξακολουθούσε να με κρατά δεμένο, σε τέτοιο βαθμό που σαμπόταρε οποιαδήποτε πιθανότητα να ζήσω μια πλήρη προσωπική ζωή», έγραψε. «Αντ’ αυτού, είχα μάθει να απομονώνω τον εαυτό μου από ό,τι ήταν οδυνηρό ή τρομακτικό, να το κλειδώνω σε ένα μακρινό κουτί και να ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να το αντιμετωπίσω».

Παρότι κατάλαβε ότι οι άλλοι ίσως ήξεραν για την έλξη του προς τους άνδρες, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, από φόβο για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

«Πολλοί από εμάς εκείνη την εποχή ζούσαμε σε μια κατάσταση εξορίας, τόσο περιορισμένοι στον τρόπο που ζούσαμε», συνέχισε. «Μισούσα το να ζω μια προσποιητή ζωή, εντελώς σιωπηλή σε θέματα που οι “κανονικοί” άνθρωποι συζητούσαν ανοιχτά μεταξύ τους. Φυσικά θα μπορούσα να είχα δηλώσει τη σεξουαλικότητά μου, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, αλλά ανήκα στους πολλούς που φοβούνταν πάρα πολύ για να το κάνουν».

«Έχω περάσει δεκαετίες διαβάζοντας για μένα και τη Ντιάν: ότι είμαστε καλύτεροι φίλοι και όχι εραστές», εξηγεί ο Μπάρι σε απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του Who Knew, που δημοσιεύτηκε στο New York Magazine στις 6 Μαΐου. «Δεν ήμασταν απλώς φίλοι. Δεν είμαστε απλώς φίλοι. Ήταν ξεκάθαρα μια έκρηξη πάθους που κράτησε για χρόνια».

«Ναι, μου άρεσαν και οι άνδρες, αλλά αυτό δεν ήταν σε σύγκρουση με την αγάπη μου για τη Ντιάν», συνεχίζει. «Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου ούτε στον κόσμο. Απλώς συνέβη και στους δυο μας, χωρίς σκοπιμότητα ή χειραγώγηση. Με κάποιο κοσμικό τρόπο, ήταν γραφτό να είμαστε μαζί».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα άποψη της κοινωνίας για τη σεξουαλικότητα, προσθέτει: «Οι σεξουαλικές ταυτότητες είναι πλέον πολύ πιο ρευστές και φυσικές, χωρίς εκείνες τις αυστηρά καθορισμένες “λωρίδες κυκλοφορίας” του περασμένου αιώνα».