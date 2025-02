Οι ομάδες που προκρίθηκαν είναι οι τέσσερις διοργανώτριες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τσεχία και η Γερμανία και μέσα από τους προκριματικούς το εισιτήριό τους τσέκαραν η Σερβία, η Σουηδία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Λιθουανία και η Ελβετία. Για την Πορτογαλία θα είναι η πρώτη συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ, ενώ η Ελβετία επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από το 1956 στην διοργάνωση.

Συνολικά 36 ομάδες διεκδίκησαν την πρόκρισή τους μέσα από την προκριματική φάση στα παράθυρα του Νοεμβρίου2023, του Νοεμβρίου 2024 και του Φεβρουαρίου 2025.

Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Ευρωμπάσκετ είναι ο Πειραιάς στην Ελλάδα, το Μπρνο στην Τσεχία, το Αμβούργο στην Γερμανία και η Μπολόνια στην Ιταλία. Η Ελλάδα και το στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» θα φιλοξενήσουν και την τελική φάση της διοργάνωσης.

Who is winning it all?

The #EuroBasketWomen 2025 field is now confirmed ✅

June 18-29, 2025 pic.twitter.com/4L7Beh4OWO

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) February 9, 2025