Ο πασίγνωστος ηθοποιός βρέθηκε στο Βερολίνο και έζησε από κοντά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Final Four της Euroleague.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός είχε ένα φοβερό διάλογο με δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε ποια ομάδα υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας την κλασική ερώτηση από το soundtrack των «Ghostbusters», το «who ya gonna call?» (ποιον θα καλέσεις, ή ποιον θα υποστηρίξεις, στην προκειμένη περίπτωση).

Ο Μπιλ Μάρεϊ φέρεται πως του απάντησε: «Παναθηναϊκός μόνο», ενώ στη συνέχεια συνομίλησε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Bill Murray just became a PANATHINAIKOS fan!

My friend Emmet (@ballineurope) asked Bill Murray before the game: HEY! WHO YA GONNA CALL?

️ PANATHINAIKOS MONO!#paobc ☘️ pic.twitter.com/RRmTGLU2mI

— Josh Bett (@JoshBett1) May 24, 2024