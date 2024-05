Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, με τους οπαδούς να απομακρύνονται από την κάτω κερκίδα του Holte End στο Villa Park, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει λίγο το δεύτερο ημίχρονο.

Μια ομάδα γιατρών έσπευσε αμέσως στο σημείο για να βοηθήσει τον οπαδό που είχε καταρρεύσει, με τους υπόλοιπους φιλάθλους που βρίσκονταν στο ίδιο διάζωμα να απομακρύνονται με ηρεμία, μετά την ειδοποίηση από το σύστημα PA.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η φωτογραφία μιας γυναίκας να τρέχει στον τόπο του συμβάντος, με πολλούς από τους φιλάθλους της Aston Villa να αναφέρουν στο Twitter πως ήταν αυτή που του έσωσε τη ζωή, ενώ ζητούσαν βοήθεια για να μάθουν ποια ήταν, ώστε να ανταμειφθεί.

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραφε: «Αυτή είναι η γυναίκα που έκανε CPR και που ενδεχομένως έσωσε μια ζωή απόψε στο L2. Βρείτε την. AVFC δώστε της ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για μια ζωή».

Άστον Βίλα-Ολυμπιακός: Οι αναρτήσεις των οπαδών για τη γυναίκα

Οι οπαδοί ισχυρίστηκαν αργότερα ότι το όνομα της γυναίκας είναι Χάιντι Έλιοτ, μια παραϊατρική που εργάζεται για την υπηρεσία ασθενοφόρων East Mindlands και βρισκόταν εκεί για να δει τον αγώνα.

Πολλοί ήταν εκείνοι πάντως, που έσπευσαν να την επαινέσουν αποκαλώντας την «ηρωίδα». Ένας χρήστης που ισχυρίστηκε ότι είναι πατέρας του οπαδού που υπέστη καρδιακή ανακοπή, ζήτησε επίσης να ανταμειφθεί η συγκεκριμένη κοπέλα. « Ο γιος μου ήταν αυτός που κατέρρευσε, παρακαλώ AVFC βοηθήστε με να τη βρω, έσωσε τη ζωή του αγοριού μου» έγραψε.

Ένας άλλος λογαριασμός που ανέφερε ότι ήταν ο αδερφός του πληγέντος οπαδού, ζήτησε επίσης τη βοήθεια για την εύρεση της κοπέλας. «Twitter κάνε τα μαγικά σου και βοήθησέ με να βρω τη γυναίκα που έσωσε τη ζωή του αδερφού μου. Της αξίζει κάθε έπαινος».

Μια άλλη ανάρτηση από έναν χρήστη με το όνομα Μάρτιν Μίλιν – ο οποίος λέει ότι η γυναίκα ήταν η κόρη του – περιέγραψε τι συνέβη λίγο πριν τρέξει στο σημείο, αποκαλύπτοντας πως η κόρη του πήδηξε πάνω από καθίσματα για να σπεύσει να βοηθήσει τον άνδρα που κατέρρευσε.

«Αυτή ήταν η κόρη μου. Είναι παραϊατρικό προσωπικό στο Λέστερ. Ήμασταν τέσσερις σειρές πάνω από αυτούς όταν συνέβη. Γύρισα και την βρήκα να πηδάει πάνω από τα καθίσματα για να φτάσει σε εκείνον».

Καθώς εκτυλισσόταν το περιστατικό, τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανάρτησαν ένα μαύρο πανό για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα του οπαδού, ενώ αμέσως στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σε αυτό το σημείο, οι οπαδοί και των δύο ομάδων έδειξαν την υποστήριξή τους χειροκροτώντας.

Οι παίκτες από την πλευρά τους, έκαναν ζέσταμα μέσα στο τούνελ καθώς τους απαγορεύτηκε η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Τελικά το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με λίγα λεπτά καθυστέρηση, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 2-4 υπέρ του Ολυμπιακού.

