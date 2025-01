Οι “πράσινοι” είχαν προαναγγείλει τις καινούργιες τους εμφανίσεις, τις οποίες παρουσίασαν στο κοινό, μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο, που ανέβηκε στους λογαριασμούς της ΚΑΕ στα social media και δείχνει τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν να ποζάρουν στον φακό.

Η εντός έδρας εμφάνιση είναι πράσινη με λεπτές λευκές ρίγες και λευκό περίγραμμα, ενώ η εκτός έδρας φανέλα είναι λευκή με λεπτές πράσινες ρίγες και πράσινο χρώμα. Επιπλέον, υπάρχουν και ρετρό πινελιές, κάτι που αναφέρει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή της.

Legacy In Stripes ☘️

Classics never fade. Our colours have echoed through time. But it’s the details that make the difference.

Let us introduce you the new Panathinaikos BC AKTOR home and away jerseys with clean lines and a retro touch.@adidasHoops #adidasgr#YouGotThis… pic.twitter.com/axzplCbTlY

