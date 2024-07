Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1912

Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

1936

Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.

1945

Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.

1973

Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5° C, Ελευσίνα 46,4° C, Αγχίαλος 46,2° C, Τανάγρα 46,0° C, Λάρισα 45,2°C, Νέα Φιλοδέλφεια 42.4°C και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2° C.

2015

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σαν σήμερα – Γεννήσεις

1870

Ιωάννης Γρυπάρης, έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής, από τον Αρτεμώνα της Σίφνου. (Θαν. 10/3/1942)

1926

Νίκος Καρούζος, έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/9/1990)

1939

Μίλβα, διάσημη ιταλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 23/4/2021)

Σαν σήμερα – Θάνατοι

1959

Μπίλι Χόλιντεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ. (Γεν. 7/4/1915)

1967

Τζον Κολτρέιν, αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. («A Love Supreme») (Γεν. 23/9/1926)

2019

Αντρέα Καμιλέρι, ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. (Γεν. 6/9/1925)