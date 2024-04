Αναλυτικά:

Την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Κανελλοπούλου (οδός Θεωρίας 12) εκδήλωση παρουσίασης του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, που οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross και την American Hellenic Educational Progressive Association (ΑΧΕΠΑ Αμερικής). Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο αφιερώνεται φέτος στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια της Αμερικής.

Στον μοναδικό χώρο του Μουσείου που ξεχωρίζει για τη σπουδαία συλλογή αρχαίων και βυζαντινών θησαυρών, που αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα και αδιάσπαστη ενότητα της ελληνικής τέχνης, για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θα μιλήσουν οι κ.κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τακτικό Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Υπουργείου Εξωτερικών, Άννα Κ. Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Kαθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Νίκος Ξυδάκης, πρ. Υπουργός Πολιτισμού και Αν. Υπουργός Εξωτερικών, και η Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ιδρύτρια/ Διευθύντρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ. Οδυσσέας Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αικατερίνη Πλακίτση, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής, Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Χρήστος Μιχαλακέλης, Πρόεδρος Study in Greece, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος, Πρόεδρος College Year in Αthens.

Από τη Βοστώνη, θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ. Chryssoula Kourkounti, Γενική Διευθύντρια του Maliotis Cultural και Drake G. Behrakis, Πρόεδρος Marwick Associates.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος CNN Greece. Θα προηγηθεί μικρό μουσικό αφιέρωμα (βιολί: Μ. Ζαραφωνίτης, τσέλο: Γ. Γιοβάνος) και μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει λιτή δεξίωση.

Κορυφαίες συμμετοχές από τις ΗΠΑ

-Ομιλία Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου

Στο 10ο Διεθνές Θερινό συμμετέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Τμήμα Ελληνικής Παιδείας και η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα τιμήσει και θα προσφέρει ομιλία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Boston University Philhellenes της Βοστώνης, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του University of Chicago, το Instituto de Letras του Rio De Janeiro University, η εταιρεία των ελληνικών Πανεπιστημίων, Study in Greece, αλλά και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη από 28 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Maliotis Cultural Center (Brookline).

Ερευνητές από 25 και πλέον ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές από 25 και πλέον ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και συγκεκριμένα από το Harvard University, University of Chicago, Boston University, Brown University, University of Picardie Jules Verne, University of Louvain, Hellenic College Holy Cross, Logos Kolegji Universitar, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Emmanuel College, Institute of Eastern Mediterranean Studies, Queens College, College Year in Athens, Kallinikeion Institute Hellenic College, Instituto de Letras, Rio de Janeiro University. Από την Ελλάδα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί/ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Εκπαιδευτικοί από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή εκπαιδευτικών από τα ελληνικά ομογενειακά σχολεία. Δάσκαλοι και δασκάλες από απογευματινά κοινοτικά και ελληνόφωνα charter σχολεία από την Αμερική, τον Καναδά και την Ευρώπη (Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral, Carmel, Indiana, Odyssey Charter School District, Delaware, «Σωκράτης-Δημοσθένης» Μόντρεαλ, Απογευματινό Σχολείο Αγίου Νεκταρίου Κοινότητας Αγίου Νεκταρίου, Ρόσλιντεϊλ Μασαχουσέτης, Apostle State School, London κ.ά.) θα παρουσιάσουν προτάσεις για την ανάπτυξη και την αναζωογόνησή τους σε σχέση και με τη θέση τους στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και προτάσεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς και ως ξένης γλώσσας. Κεντρική θα είναι η συμμετοχή του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρουσία των ΜΜΕ από την Ελλάδα και την ομογένεια των ΗΠΑ

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Επιπλέον, το πρόγραμμα υποστηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας η υβριδική πλατφόρμα, ERTFLIX. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το Real FM, η Real News, και το real.gr, καθώς και το CNN GREECE. Σημαντική είναι η στήριξη από τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: Εθνικός Κήρυξ/The National Herald, Greek Reporter.com, greeknewsusa.com, Grecian Echoes, Ελληνικό Κοινωφελές Ραδιόφωνο Νέας Υόρκης COSMOS FM κ.ά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ομιλία για τη συνδρομή του Εθνικού Κήρυκα στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική θα προσφέρει ο κ. Θ. Καλμούκος. Επιπλέον, οργανώνεται συνάντηση δημοσιογράφων των ομογενειακών ΜΜΕ στις ΗΠΑ με συναδέλφους τους από την Αθήνα, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων από την Ελλάδα θα ταξιδέψει στη Βοστώνη για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Το θέμα της συνάντησης θα είναι η παρουσία της ελληνικής γλώσσας στα ΜΜΕ της ομογένειας. Μεταξύ των συμμετεχόντων δημοσιογράφων από την ομογένεια είναι οι κ.κ. Στ. Αστράς (@AstraReport), Ted Demetriades και Νικ. Παπαδόγιαννη (WNTN Radio-1550 AM/Grecian Echoes), Στ. Τακετζής (Ελληνικό Κοινωφελές Ραδιόφωνο Νέας Υόρκης COSMOS FM), Ελ. Τσανέλη (London Greek Radio), Μ. Νταουντάκη, Eleftheria Greek newspaper, London) κ.ά.

Η συμμετοχή του Γενικού Προξενείου Βοστώνης. Οι ομογενειακοί φορείς-σωματεία.

Στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θα συμμετέχει ο κ. Σ. Τέγος, Γενικός Πρόξενος Βοστώνης, ενώ προγραμματίζεται δεξίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βοστώνη με αφορμή τη διοργάνωση του προγράμματος στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο. Από την πλευρά της ελληνικής κοινότητας, στο πρόγραμμα το παρόν θα δώσουν οι κ.κ. Β. Καυκάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Νέας Αγγλίας, Γ. Τσούκας, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Ελληνισμού Μόντρεαλ και Β. Παπαστεργιάδης, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας.

Εθνική Πινακοθήκη, Πτέρυγα Μπεχράκη – Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστώνης ,

3 εκθέσεις έργων, «Ασκητική» Ν. Καζαντζάκη

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο σε όλη τη διαδρομή του, πέραν των ακαδημαϊκών του δράσεων, επιδιώκει να αφήνει πάντοτε ένα ευρύτερο πολιτιστικό αποτύπωμα. Φέτος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία σπάνια ακουστική εμπειρία που επιμελείται ο ηθοποιός κ. Τάσος Νούσιας. Μέσω της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη και με μία αφήγηση στο απόλυτο σκοτάδι, θα ταξιδέψει τους συμμετέχοντες στη μοναδική κληρονομιά του παγκόσμιου Έλληνα δημιουργού. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα λειτουργούν στο Maliotis Cultural Center 3 εκθέσεις: έκθεση εικαστικών έργων του δημοσιογράφου κ. Θ. Λάλα (“Lala’s World”), έκθεση σχεδίων του Καθηγητή και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ξεν. Μπήτσικα («Αντι – ήρωες») και έκθεση γελοιογραφίας του σκιτσογράφου κ. Στ. Σταυρόπουλου («Σκίτσα – Letters from Greece»). Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η ιστορία και η προσφορά της Εθνικής Πινακοθήκης από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Όλ. Μεντζαφού και τη διευθύντρια κ. Σ. Τσιάρα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή του κ. J. Demetro, που υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Πολύ σημαντική τέλος, είναι η επίσκεψη στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Αμερικής. Φιλοξενούμενοι του κ. Dr. G. Behrakis, οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στην Πτέρυγα Μπεχράκη του Μουσείου που περιλαμβάνει εκπληκτικούς χώρους με φυσικό φως, καινοτόμες οθόνες, διαδραστικές εμπειρίες και καθηλωτικές παραστάσεις αρχαίου Ελληνικού ναού.

Πληροφορίες: https://summerschool.ac.uoi.gr/