«Ο Τσόμσκι δεν έχει πεθάνει. Μόλις μίλησα με τη Βαλέρια, τη σύζυγό του» ανήρτησε αντίστοιχα ο Cauê Seigner Ameni, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι ζωντανός! Στις 3:41 μ.μ. σήμερα, 18 Ιουνίου 2024, η σύζυγός του, Βαλέρια, μου επιβεβαίωσε ότι η υγεία του Νόαμ Τσόμσκι βελτιώνεται. Οι φήμες για το θάνατό του είναι ψευδείς» ανήρτησε στο Χ ο Jose M. Santana, Επιστημονικός συνεργάτης του MIT (Noam Chomsky) 2003 – 2019 / Οικονομολόγος. Ο ίδιος ανήρτησε και το σχετικό screenshots από τη συνομιλία του με τη Βαλέρια Τσόμσκι στο WhatsApp.

Reports Noam Chomsky has died are “FAKE,” his wife Valeria tells me.

Ο Τσόμσκι υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο Ιούνιο και άρχισε να δυσκολεύεται να μιλήσει και η δεξιά πλευρά του σώματός του να μουδιάζει. Βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη Valéria Chomsky, τη Βραζιλιάνα σύζυγο του στοχαστή, η οποία τον είχε φέρει για θεραπεία.

Τι προηγήθηκε

Την «είδηση» του θανάτου του, γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο ο συγγραφέας Μάρτιν Γιανέλο, και τη μεταδίδουν τα ισπανόφωνα ΜΜΕ. «Ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε. Νωρίς σήμερα το πρωί, τον σκεφτόμουν όταν ρωτούσα σε μια ανάρτηση τους αναγνώστες μου αν γνωρίζουν κάποιον ζωντανό φιλόσοφο που να αξίζει αυτόν τον τίτλο. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτός. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν πια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, τη μνήμη και το έργο του οποίου πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή!

Noam Chomsky has died. Early this morning, I was thinking of him when I put together a post asking if readers know of any live philosophers worth that title. I could only think of him. Now I cannot think of anyone anymore. A great man whose memory and work we must keep alive! pic.twitter.com/Q7IxRWVjtT

Η Ευρωπαική Αριστερά, με ποστ στο τουίτερ αποχαιρέτησε τον εμβληματικό διανοούμενο «Σεβασμός. Για όλα όσα έκανες και περιέγραψες».

Respect. For everything you did and described. pic.twitter.com/UkVt3M9C6S

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) June 18, 2024