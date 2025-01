Οι δεξιοτεχνικές ερμηνείες και οι διασκευές τους σε γνωστά ροκ και ποπ τραγούδια, μουσική από ταινίες και soundtracks τηλεοπτικών σειρών, έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων των, που χειροκρότησαν την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody».

Οι δεξιοτέχνες της κιθάρας που αποτελούν το Ιταλικό κουαρτέτο, έρχονται για την πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα, στις 21 Φεβρουαρίου 2025 στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Οι 40 Fingers έχουν αναγνωριστεί από πολλές διεθνείς μουσικές προσωπικότητες, οι οποίες τους κάλεσαν για συνεργασίες. Από τον Andrea Bocelli μέχρι την Αμερικανίδα Tori Kelly και τον Andy Summers, ενώ με το συγκρότημα The Police δημιούργησαν μια νέα διασκευή του διάσημου Bring on the Night. Οι ερμηνείες τους στο YouTube ξεπερνούν τις 100 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι Queen δημοσίευσαν επίσημα την εκδοχή τους στο «Bohemian Rhapsody» στον ιστότοπό τους.

Μετά την επιτυχία της περιοδείας τους στις ΗΠΑ με 23 συναυλίες σε εμβληματικά κλαμπ και θέατρα μεγάλων αμερικανικών πόλεων – από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες, περνώντας από το Σικάγο, τη Βοστώνη, την Ουάσινγκτον, την Ατλάντα, το Νάσβιλ, το Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις – οι 40 FINGERS ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στην Ευρώπη, ξεκινώντας από μεγάλες αίθουσες συναυλιών στην πατρίδα τους την Ιταλία και περιλαμβάνοντας την Ελλάδα ως μέρος της περιοδείας τους, με μία εμφάνιση στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Τέσσερις μουσικοί, ο καθένας με πλούσια μουσική ιστορία και διαφορετική εμπειρία, εξερευνούν μαζί νέους ηχητικούς κόσμους. Προσφέρουν ένα ευρύ ρεπερτόριο που περιλαμβάνει διασκευές ποπ και ροκ κομματιών για τέσσερις κιθάρες, αλλά και δικές τους συνθέσεις. Το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές και τη μουσική, τους εμπνέει να δημιουργούν αυθεντικές διασκευές διάσημων μουσικών αριστουργημάτων, όπως τα θέματα του John Williams από το έπος του George Lucas «Star Wars», τη μουσική από τον «Τελευταίο των Μοϊκανών», καθώς και παραλλαγές θεμάτων από τον «Χάρι Πότερ» και τις ταινίες της Disney.

Η σκηνή είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Οι 40 Fingers, συνοδευόμενοι από εξαιρετικά εντυπωσιακές οπτικές παραγωγές, δημιουργημένες από κορυφαίους Ευρωπαίους σχεδιαστές, μεταφέρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς γλωσσικά και γεωγραφικά σύνορα, με τις εκδοχές τραγουδιών όπως το Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango και πολλά άλλα, περνώντας από όλα τα είδη, ενώνοντας και συγκινώντας τους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο.

40 Fingers

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025

στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Εισιτήρια πωλούνται μέσω της more.com

40 FINGERS official youtube youtube.com/40fingers

40 FINGERS official facebook facebook.com/40fingersguitarquartet

40 FINGERS official website 40fingersguitarquartet.com