«Συμφωνώ. Τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος» είπε για τον κ. Μητσοτάκη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς (εννοεί όσους θέλουν να διαπραγματευτεί τους δασμούς). Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και στον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ.

Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας “win-win” λύσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μιας λύσης που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτή ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί».

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Exclusive — Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: Europe Can Find ‘Win-Win Solution’ with President Trump on Trade that Is ‘Mutually Beneficial’ https://t.co/Vn9OmITguq via @BreitbartNews

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) April 9, 2025