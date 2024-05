Ακόμη η κυρία Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι «αυτή η πράξη βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» και εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του Ρόμπερτ Φίτσο. Καταλήγοντας, σημειώνει, ότι «οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και τον λαό της Σλοβακίας».

Deeply appalled by the vile attack against the Prime Minister of Slovakia. This act of violence cannot be tolerated. I wish PM Fico a speedy recovery. My thoughts are with his family and the people of Slovakia.

— President GR (@PresidencyGR) May 15, 2024