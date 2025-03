Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό αυτό των νεκρών. Δεκάδες Βελούχοι αυτονομιστές ανατίναξαν χθες σιδηροτροχιές για να σταματήσουν το τρένο Jaffar Express, πιάνοντας εκατοντάδες επιβαίνοντες ομήρους στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν.

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούσαν για ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 190 από τους ομήρους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών, ανακοίνωσε πως αντάρτες της οργάνωσης εξαπέλυσαν την επίθεση.

BLA released a video warning after the Jaffer Express incident!

They warned Pakistan and China openly to leave Baluchistan including Gwadar!

By the way Baluch speak good English unlike Pakistan 'boys played well' English!#jaffar_express #baluchistan #Baloch #mehrang #majid… pic.twitter.com/1Y7UbitsLg

