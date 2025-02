Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Subrahmanyam Jaishankar συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών, με έμφαση στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

Αμφότεροι υποσχέθηκαν στενότερη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη γεωστρατηγική σημασία του έργου IMEEC και τον ρόλο της Ελλάδας ως φυσικό κατώφλι προς την Ευρώπη».

Τέλος, με την ευκαιρία της 75ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν να προωθήσουν τη διαπροσωπική διπλωματία μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ελλάδας να ανοίξει δύο νέα Προξενεία στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ.

New Delhi

FM George Gerapetritis’ arrival at #India’s Ministry of External Affairs. Βilateral meeting w/ FM Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar

Νέο Δελχί

Άφιξη ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. Διμερής συνάντηση με ΥΠΕΞ S.Jaishankar pic.twitter.com/vNUtKgQYRD

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2025