Για τις γυναίκες κυρίως αρκεί μία φωτογραφία και μόνο για να βάλουν φωτιά σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Αυτό μπορεί να σκέφθηκε και μία οπαδός των Έντμοντον Όιλερς, όταν έδειξε χωρίς καμία ενόχληση το στήθος της.

Η φίλη του χόκεϊ έγινε διάσημη όταν αποφάσισε να σηκώσει την μπλούζα της και να δείξει το μπούστο της σε αγώνα που έγινε στις 31 Μαΐου, με το μικρής διάρκειας βίντεο να γίνεται viral και να φέρνει… επαγγελματικές προτάσεις για την τολμηρή κοπέλα!

Συγκεκριμένα, σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου την έχουν προσεγγίσει, με μία εξ αυτών να της προσφέρει συμβόλαιο για να ενταχθεί στο καστ της με το επιχείρημα πως το στήθος είναι… φτιαγμένο για πορνό.

Μία άλλη, της δίνει το απίθανο ποσό των 100.000 δολαρίων προκειμένου να επαναλάβει το σύντομο στριπτίζ της, με τη γυναίκα πάντως να παραμένει, μέχρι τώρα, ανώνυμη και να μην έχει εμφανιστεί για να σχολιάσει όλα όσα έχουν συμβεί.

NEW: Edmonton Oilers fan has been offered a p*rn site deal after flashing her boobs during the tea ‘[Boobs] were made for p*rn’

A popular adult website with 61 million monthly visitors, offered the woman a spot on their casting set, saying her breasts were “made for p*rn”… pic.twitter.com/y82kE5KkXx

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) June 5, 2024