Οπως σημειώνεται, παρά τις λύσεις ψηφιακής διακυβέρνησης, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Γι’ αυτό και εκτιμάται πως η βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης που προέρχεται από την Ε.Ε., σε συνδυασμό με μια γενναία μεταρρύθμιση για την πάταξη της γραφειοκρατίας πριν τη δημιουργία της, μπορεί να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και να επιταχύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες (ιδιαίτερα των ΜμΕ).

Ευρωπαϊκό πρόβλημα

Επισημαίνοντας πως η εκτεταμένη γραφειοκρατία και η πολυνομία δεν είναι μόνον εθνικό πρόβλημα, τονίζει: «Ξεκινούν από τον τρόπο που νομοθετεί η Ε.Ε. και συμπληρώνονται από τον τρόπο που εφαρμόζεται εθνικά κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η στρατηγική για μείωση των αναφορών συμμόρφωσης κατά 25% και η Ετήσια Εκθεση Διοικητικών Βαρών μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση της γραφειοκρατίας». Ωστόσο, όπως δείχνει η πρόσφατη έρευνα της BusinessEurope, το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε. επιβαρύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜμΕ, δυσχεραίνοντας την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά:

* 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις.

* 1 έως 6 χρόνια απαιτούνται για ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

* 850 νέες ρυθμιστικές υποχρεώσεις αποτυπώνονται σε 5.400 σελίδες νομοθεσίας για επιχειρήσεις (2017-2022).

* 51% της νομοθεσίας δεν αξιολογεί τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στόχοι

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει πως χρειαζόμαστε μια έξυπνη νομοθέτηση, που δεν θα εστιάζει σε συνεχείς μικρορυθμίσεις, αλλά θα μειώνει τα ρυθμιστικά βάρη και κόστη συμμόρφωσης και θα διευκολύνει τη δημιουργία απασχόλησης.

Με αυτά τα δεδομένα, στους στόχους που τίθενται για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

* 25% μείωση μέσα σε 2 χρόνια των διοικητικών βαρών και του κόστους συμμόρφωσης που έχουν δημιουργήσει υφιστάμενες νομοθεσίες της Ε.Ε.

* 50% μείωση του χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

* Μηδενική νέα γραφειοκρατία, με πάταξή της πριν από τη νομοθέτησή της.

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ερχεται… επανάσταση στις πληρωμές με κάρτα

Ραγδαίες εξελίξεις έρχονται στις ηλεκτρονικές πληρωμές, που φαίνεται να έχουν γίνει η πρώτη επιλογή για τους Ελληνες καταναλωτές. Η κατεύθυνση είναι να γίνονται περισσότερες, ευκολότερες και πιο ασφαλείς. Από τους μεγάλους της παγκόσμιας αγοράς, η Visa παρουσίασε κάποια από τα νέα προϊόντα της και μέσα από το ετήσιο Φόρουμ Πληρωμών Visa, στο Σαν Φρανσίσκο, μας δίνει μία πρόγευση από τις νέες δυνατότητες που θα αποκτήσουν τα κινητά μας τηλέφωνα, αλλά και οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί.

Παρουσιάστηκε το «Tap to Everything», με την εταιρία να εξηγεί ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν έξι δισεκατομμύρια κινητές συσκευές που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα NFC και δέχονται «tap». Στο τέλος του 2023, η διείσδυση του «Tap To Pay» της Visa άγγιξε το 65% παγκοσμίως, διπλάσια σε σχέση με εκείνη του 2019, καθιερώνοντας το «tap» ως μία από τις καλύτερες εμπορικές εμπειρίες. Παρουσιάστηκαν το «Tap to Pay», που μετατρέπει κάθε συσκευή με δυνατότητες NFC, δηλαδή σχεδόν όλα τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, σε POS. Το «Tap to Confirm», με το οποίο γίνεται εύκολη πιστοποίηση της ταυτότητας στις online αγορές, το «Tap to Add Card», με το οποίο ενισχύεται η ασφάλεια κατά την προσθήκη κάρτας σε wallet ή εφαρμογές, και το «Tap to P2P», που επιτρέπει την άμεση αποστολή χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων.

Ταυτοποίηση

Στο ίδιο μοτίβο περισσότερων επιλογών και ελευθερίας, παρουσιάστηκε και το «Visa Payment Passkey Service», που ταυτοποιεί τον καταναλωτή και εξουσιοδοτεί τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών με μια γρήγορη σάρωση των βιομετρικών του χαρακτηριστικών, όπως το πρόσωπο ή το δακτυλικό αποτύπωμα.

Τα στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας δείχνουν ότι από το 2015 χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες, γνωρίζοντας ανάπτυξη 25%, ενώ η διείσδυση των καρτών στην καταναλωτική δαπάνη αγγίζει πλέον το 40%. Ευκολότερες για τους καταναλωτές, τις προτιμούν οι τράπεζες, αλλά και το κράτος, καθώς, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, η αύξηση των πληρωμών με κάρτες έφερε επιπλέον φορολογικά έσοδα 600 εκατ. ευρώ το 2023.

