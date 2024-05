Η pop star, 19 χρόνια μετά τη νίκη της στο Κίεβο της Ουκρανίας, θα εμφανιστεί στο interval act του 2ου ημιτελικού την Πέμπτη 9 Μαΐου, παρουσιάζοντας ζωντανά το νικητήριο τραγούδι της Ελλάδας My Number One, σε ένα special Sing-A-Long performance που αναμένεται να συζητηθεί!

Το συγκεκριμένο act θα αποτελεί μάλιστα την 5η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision, αφού το 2001 την απολαύσαμε ως μέλος των Antique στην Κοπεγχάγη της Δανίας, το 2005 έφερε τη νίκη για την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας, το 2006 υποδέχτηκε τους Ευρωπαίους στην Αθήνα, και το 2021 συμμετείχε στο εντυπωσιακό Rock The Roof party στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η Έλενα, σε ένα απόσπασμα από την πρόβα, εντυπωσίασε και έκανε τους θαυμαστές της να ανυπομονούν γι’ αυτό που θα αντικρίσουν.

Έλενα Παπαρίζου – Η αγάπη για την Eurovision και η καριέρα

Σε ηλικία δεκαεπτά ετών σχημάτισε μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη το συγκρότημα Antique. Το πρώτο σινγκλ του συγκροτήματος με τίτλο «Όπα Όπα» έγινε πλατινένιο και έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλη τη Σκανδιναβία. Στο διαγωνισμό της Eurovision του 2001, οι Antique κατέκτησαν την τρίτη θέση με το τραγούδι «I Would Die for You».

Αν και το συγκρότημα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, οι Antique διαλύθηκαν το 2003 και αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα χωρίς να αποκλείσουν την πιθανότητα να επανενωθούν στο μέλλον.

Η Έλενα επιλέχθηκε από την ΕΡΤ1 στις 22 Ιανουαρίου 2005 για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πρόταση την οποία δέχτηκε. Επιλέχθηκαν συνθέτες και γράφτηκαν 4 τραγούδια, ενώ τελικά ψηφίστηκε το My Number One που τής χάρισε και την πρώτη θέση.

Μετά την επιτυχία της στη “Eurovision” επανακυκλοφόρησε το δίσκο Προτεραιότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, με έναν επιπρόσθετο δίσκο που περιείχε τα 4 τραγούδια του εθνικού τελικού και κάποιες αγγλικές εκδοχές παλαιότερων τραγουδιών μαζί με το τραγούδι Λουλούδια σε νέα εκδοχή. Συνολικά 10 κομμάτια. Ωστόσο, η νέα έκδοση αυτού του δίσκου κυκλοφόρησε και σε όλη την Ευρώπη με τίτλο My Number One. Επιπλέον, το τραγούδι My Number One έγινε πλατινένιο στην Ελλάδα και την Κύπρο και χρυσό στη Σουηδία.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η Παπαρίζου περιόδευσε σε Αυστραλία και Βόρεια Αμερική ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν το άστρο της έλαμψε παντού!

