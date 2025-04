«Αν κάνετε ένα μικρό διάλειμμα από τη Eurovision και κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό, θα δείτε αστερισμούς που έχουν πάρει τα ονόματά τους από μορφές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η Klavdia συνεχίζει την ελληνική παράδοση και κοιτάζει ψηλά. Και όταν διαγωνίστηκε στον εθνικό τελικό της Ελλάδας με την Αστερομάτα, τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν», γράφει η επίσημη σελίδα της Eurovision σε αφιέρωμά της στην ελληνική συμμετοχή που δημοσιεύτηκε σήμερα Κυριακή.

Στο αφιέρωμα οι συντάκτες εξηγούν τί συνέβη στον ελληνικό εθνικό τελικό, στον οποίο συντελεστές ήταν προηγούμενες συμμετοχές της Ελλάδας στον διαγωνισμό, όπως η Μαρίνα Σάττι αλλά φυσικά και η νικήτρια του 2005 Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς.

Στο αφιέρωμα γίνεται εκτενής αναφορά στην πορεία της Klavdia μέχρι να κερδίσει τον Εθνικό Τελικό της Eurovision.

Η Klavdia τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου όταν έφτασε στον τελικό του The Voice of Greece, όπου ήταν στην ομάδα του Έλενας Παπαρίζου. Τότε είχε εντυπωσιάσει τους κριτές στην τυφλή οντισιόν με την ερμηνεία της στο Roxanne των Police. Στον τελικό, ανέλαβε να ερμηνεύσει το It’s A Man’s World του James Brown. Και στα δύο τραγούδια, έδειξε στον κόσμο ότι έχει σοβαρές φωνητικές δυνατότητες.

«Έκτοτε συνέχισε να εμφανίζεται, μεταξύ άλλων στο πλευρό των Ελλήνων τραγουδιστών και μουσικών Διονύση Σαββόπουλου, Κωνσταντίνου Αργυρού και Γιώργου Σαμπάνη», συνεχίζει το αφιέρωμα του eurovision.tv.

Ύστερα αναφέρουν το πρώτο της single, Lonely Heart το 2022, ένα τραγούδι που συνδυάζει χαλαρούς ποπ ρυθμούς και παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο ένα της λίστας Shazam Discovery. Ακολούθησε το Haramata, ένα δύο φορές πλατινένιο single, και το EP της Klavdia. Το 2023, κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης τραγουδίστριας στα Super Music Awards στην Κύπρο.

«Η Klavdia διασκεδάζει επίσης με διασκευές και τις δημοσιεύει στον λογαριασμό της στο TikTok. Έχει ασχοληθεί με το Nothing Breaks Like A Heart της Miley Cyrus, ενώ ακόμα και στην Κριστίνα Αγκιλέρα άρεσε μια διασκευή ενός τραγουδιού της», διαβάζουμε παρακάτω στο αφιέρωμα.

Η Klavdia θυμάται να παρακολουθεί σε επανάληψη την εκτέλεση του My Number One από την Έλενα Παπαρίζου όταν ήταν μικρή. Η Παραρίζου διαγωνίστηκε για την Ελλάδα στη Eurovision του 2005, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη για τη χώρα. Έτσι, πρέπει να ήταν απίστευτο συναίσθημα να την καθοδηγεί στο The Voice of Greece.

Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, το δεύτερο πρότυπο της Eurovision για την Klavdia είναι η Loreen, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό για τη Σουηδία με το Euphoria και το Tattoo.

Η Klavdia λέει: «Τις θαυμάζω ως καλλιτέχνες, γιατί κατάφεραν να κερδίσουν τη Eurovision και να αγαπηθούν από όλους. Και επειδή με έκαναν να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να γίνω εκπρόσωπος της χώρας μου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision».

«Ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει στη σκηνή της Eurovision. Σίγουρα, η Μεγάλη Άρκτος είναι σπουδαία, αλλά αυτό το νέο ελληνικό αστέρι ετοιμάζεται να λάμψει», γράφουν οι συντάκτες του αφιερώματος.