Το σπίτι καταχωρήθηκε για 65 εκατ. δολάρια τον περασμένο μήνα, έναν χρόνο μετά την αγορά του.

Τώρα φαίνεται ότι κάποια από τα ακριβά πράγματα από την έπαυλη βγαίνουν προς πώληση. Το PageSix δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι αντικείμενα, όπως πίνακες ζωγραφικής, πουλήθηκαν σε συλλέκτες στις αρχές Ιουνίου.

Το πρώην ζευγάρι έχει να εμφανιστεί δημόσια μαζί από τις 2 Ιουνίου, όταν αντάλλαξαν ένα αμήχανο φιλί στο μάγουλο στον αγώνα μπάσκετ του γιου του ηθοποιού στο Λος Άντζελες.

Αυτή η είδηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το People ανέφερε ότι ο Άφλεκ πήρε τα τελευταία αντικείμενα από την κατοικία, όταν η Λόπεζ έκανε διακοπές στην Ιταλία τον περασμένο μήνα.

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια δεν ζουν πλέον μαζί. Εκείνη διαμένει στην έπαυλή τους, ενώ εκείνος νοικιάζει ένα σπίτι στο Μπρέντγουντ έναντι 100 χιλιάδων δολαρίων τον μήνα που βρίσκεται κοντά στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ. Το καλοκαίρι του 2023 το ζευγάρι αγόρασε με 60,85 εκατομμύρια δολάρια την έπαυλη.

Οι σταρ, οι οποίοι χώρισαν για πρώτη φορά το 2004, πριν επανασυνδεθούν τον Απρίλιο του 2021, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Γιόρτασαν με μια δεύτερη, πιο λαμπρερή τελετή στο κτήμα του Άφλεκ στην Τζόρτζια τον επόμενο μήνα.

Jennifer Lopez and Ben Affleck are ‘selling off art work’ from inside their $60M mansion as the couple are ‘on the edge of divorce’ https://t.co/6hze3cEPQT pic.twitter.com/eJys6MUTb8

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2024