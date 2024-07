Αρκετοί θαυμαστές δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την αξέχαστη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φώτα της O2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Possibly the most electric moment of my life. When the Killers livestream the Euros right before England win and they hit us with Mr Brightside. pic.twitter.com/7Hlk4RN19V

Η Αγγλία έκλεισε τη θέση της στον τελικό του Euro 2024 και τώρα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή 14/7.

@thekillers ad-hoc switching to the England match at the O2 stadium in London right in the middle of their show, so that all of the fans in the crowd could experience the overtime win. Right into streamers and Mr. Brightside in EPIC fashion! Bravo! pic.twitter.com/GW1dMIqD7Q

— Adam Hicks (@adam1212hicks) July 10, 2024