Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο Έλληνας κροίσος πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ το μωρό θα πάρει το όνομα Αλέξανδρος.

Διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους συγχαρούν για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ανάμεσά τους η Κάρλι Κλος, η Τζέσικα Σίνφιλντ, η Λόρεν Σάντο Ντομίνγκο, η πρώην πρόεδρος των Starbucks Μέλοντι Χόμπσον και η Δάφνη Γκίνες, θεία του Νιάρχου.

«Όλοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς» δήλωσε πηγή κοντά στο ζευγάρι για το βρέφος.

Ο Σταύρος Νιάρχος έγινε για τρίτη φορά πατέρας, καθώς η Ντάσα Ζούκοβα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 25 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο Έλληνας κροίσος πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ το μωρό θα πάρει το όνομα Αλέξανδρος.

Dasha Zhukova and Stavros Niarchos welcome third child together https://t.co/8dysMNC3Ds pic.twitter.com/jXhjQ90hdg

— Page Six (@PageSix) December 8, 2024