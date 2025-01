Η Σοφία σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Management στο New York University (NYU) στην Αμερική, όπου έζησε και εργάστηκε για 3 χρόνια σε μεγάλες εταιρείες μόδας. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και εμπορία παιδικών ενδυμάτων Marasil & Mandarino. Εκεί εξειδικεύτηκε στους τομείς Λιανικής, Franchise και Εξαγωγών.

Η Άννα σπούδασε Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Management στο London School of Economics (LSE) στο Λονδίνο. Εξειδικεύτηκε στους τομείς E-commerce και Marketing στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και εμπορία παιδικών ενδυμάτων Marasil & Mandarino.

Σήμερα, χαρούμενες και αισιόδοξες για τη νέα τους προσπάθεια, μιλούν για το Pop Nouvelle… αφήνοντας να γνωρίσουμε τον κόσμο τους!

Πώς προέκυψε η ιδέα για το Pop Nouvelle;

Η οικογένεια μας δραστηριοποιούταν στον τομέα της παιδικής μόδας επί 30 χρόνια. Έτσι, η μόδα και η υψηλή ποιότητα ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μας και είχαν ξεχωριστό χώρο στην καρδιά μας. Στη συνέχεια αναλογιστήκαμε το σημαντικό αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον, αποτέλεσμα των τεράστιων παραγωγών προϊόντων μόδας, της υπερκατανάλωσης και της ταχείας αλλαγής των τάσεων, γνωστή και ως fast fashion.

Η βιώσιμη μόδα είναι το μέλλον, και θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Πιστεύουμε ότι το secondhand μπορεί να προσφέρει μια λύση αυξάνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να αποκτούν ποιοτικά και πολυτελή κομμάτια σε πολύ καλύτερες τιμές, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με την τεχνολογία και το smart shopping να αναπτύσσονται συνεχώς, η δημιουργία μιας online πλατφόρμας marketplace για αγοραπωλησίες secondhand luxury προϊόντων ήταν η επόμενη φυσική κίνηση για να προσφέρουμε αξία και να συμβάλλουμε στην αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τη μόδα στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε τη συνεχή αύξηση των τιμών των luxury προϊόντων, γεγονός που τα καθιστά ολοένα και λιγότερο προσβάσιμα. Το secondhand shopping έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας πρόσβαση σε αυθεντικά και υψηλής ποιότητας luxury κομμάτια σε πιο προσιτές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να επενδύσουν σε διαχρονικά κομμάτια, απολαμβάνοντας παράλληλα την ποιότητα και την αισθητική που προσφέρει η υψηλή μόδα.

Τα τελευταία χρόνια, το second hand shopping γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη παγκοσμίως, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε πιο βιώσιμες και έξυπνες επιλογές. Η αγορά second hand ειδών μόδας δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πιο οικονομική λύση, αλλά μια συνειδητή επιλογή που συνδυάζει την αγάπη για τη μόδα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Πλατφόρμες secondhand έχουν αναδειχθεί σε παγκόσμιες τάσεις και παράλληλα ενισχύουν την κυκλική οικονομία και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια αγορά second hand αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της μόδας είναι βιώσιμο, κυκλικό και συνειδητοποιημένο.

Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στη δημιουργία του Pop Nouvelle, με όραμα να γίνουμε η πρώτη σκέψη των καταναλωτών όταν αποφασίσουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα second hand ποιοτικό προϊόν μόδας.

Τι συναντάμε στο eshop;

Το Pop Nouvelle είναι ένα marketplace, όπου μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις αυθεντικά second hand προϊόντα μόδας σε πολύ καλή κατάσταση και σε τιμές έως -80% από την αρχική τιμή λιανικής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από μία ευρεία γκάμα προϊόντων όπως: τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ, κοσμήματα, παπούτσια και ρούχα. Στο Pop Nouvelle θα βρει όλα τα fashion luxury brands όπως: Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Fendi, Bottega Veneta, Hermès και άλλα πολλά. Καθημερινά η πλατφόρμα μας εμπλουτίζεται με νέες αφίξεις.

Παράλληλα, μία υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι το personal shopping. Εάν ένας καταναλωτής αναζητά μία preloved τσάντα η οποία δεν υπάρχει στην πλατφόρμα μας, μπορούμε να τη βρούμε για εκείνον.

Από πού προμηθεύεστε τις τσάντες, τα κοσμήματα, γενικά τα luxury items;

Όταν περιηγηθεί κάποιος στο Pop Nouvelle θα συναντήσει προϊόντα ανεβασμένα από άλλους χρήστες, καθώς και προϊόντα που πωλούνται από το ίδιο το Pop Nouvelle. Τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από το ίδιο το Pop Nouvelle προέρχονται από συνεργασίες που έχουμε συνάψει με μεγάλες εταιρείες αυθεντικών luxury second hand προϊόντων του εξωτερικού. Προμηθευόμαστε προϊόντα από Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία επιλέγετε τα κομμάτια;

Βεβαίως. Θεωρούμε την επιλογή των προϊόντων ένα από τα πιο σημαντικό κομμάτια της δουλειάς μας. Βασικό μας κριτήριο είναι η καλή κατάσταση του προϊόντος. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής βλέπει το secondhand και γι’αυτό επιλέγουμε μόνο προϊόντα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα δεύτερο κριτήριο για εμάς είναι το στυλ. Θέλουμε τα προϊόντας μας να είναι in fashion, είτε τρέχουσας συλλογής, είτε παλαιότερα αλλά διαχρονικά, είτε vintage κομμάτια που δεν κυκλοφορούν πια στα καταστήματα. Στο second hand το εύρος τιμών ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο, το brand, την κατάσταση και τη σπανιότητα. Στόχος μας είναι τα προϊόντα μας να είναι value for money, με ελκυστικές τιμές με σημαντική διαφορά από την αρχική τιμή λιανικής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες που ψωνίζουν second hand τσάντες;

Το πιο σημαντικό στοιχείο στην αγορά second hand είναι η αυθεντικότητα των προϊόντων. Γι’αυτό οι καταναλωτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα e-shop ή τα φυσικά καταστήματα από τα οποία αγοράζουν second hand εγγυώνται την αυθεντικότητά τους. Για εμάς αυτό είναι το θεμέλιο της δουλειάς μας. Πέρα από το φυσικό έλεγχο ενός προϊόντος, χρησιμοποιούμε ειδικά προηγμένα συστήματα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγξουμε και να εγγυηθούμε την αυθεντικότητας ενός προϊόντος. Όταν αγοράζει ο καταναλωτής κάτι που πωλείται από το Pop Nouvelle συνοδεύεται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Όταν αγοράζει κάτι από κάποιον ιδιώτη μέσω του Pop Nouvelle μπορεί να επιλέξει με κάποια χρέωση την υπηρεσία Ελέγχου Αυθεντικότητας και Ποιότητας, έτσι ώστε να περάσει από εμάς για έλεγχο. Σε προϊόντα άνω των 500 ευρώ αυτή η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι κάτι που πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές. Με την υπηρεσία Ασφάλειας αγορών Pop Nouvelle, εγγυόμαστε ότι κάθε καταχώρηση ιδιωτών στο Pop Nouvelle έχει περάσει από ηλεκτρονικό έλεγχο και ο πωλητής δεν λαμβάνει τα χρήματα από την πώληση, μέχρι ο αγοραστής να παραλάβει το προϊόν και να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται στην κατάσταση που αναγράφεται στην περιγραφή και στις φωτογραφίες. Έτσι ο καταναλωτής μπορεί να κάνει τις αγορές του με ασφάλεια και η ομάδας μας είναι δίπλα του να τον εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστεί.

Η κυκλική και βιώσιμη μόδα είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των μεγαλύτερων brands. Ήταν ένας από τους στόχους όταν ξεκινούσατε αυτή την προσπάθεια;

Η κυκλική και βιώσιμη μόδα ήταν αναμφίβολα ένας από τους βασικούς μας στόχους όταν ξεκινήσαμε το Pop Nouvelle. Σήμερα, η βιομηχανία της μόδας ευθύνεται για το 10% των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως, ποσότητα που ξεπερνά τις συνολικές εκπομπές άνθρακα από όλες τις διεθνείς πτήσεις και τη ναυτιλία μαζί. Επίσης, είναι η δεύτερη βιομηχανία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα τελευταία 15 χρόνια η παραγωγή ρούχων έχει διπλασιαστεί, ενώ ο χρόνος που φοράμε ένα ρούχο πριν το αποχωριστούμε έχει μειωθεί κατά 40%. Το 73% των ρούχων καταλήγουν σε χωματερές και μόνο το 1% επαναχρησιμοποιείται για να παραχθούν νέα ρούχα. Η μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο μόδας δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά επιτακτική ανάγκη. Οι αγορές second hand μειώνουν την ανάγκη παραγωγής νέων προϊόντων και αποτρέπουν την απόρριψή τους σε χωματερές.

Η επιστροφή ενός προϊόντος στην κυκλική οικονομία παρατείνει τον κύκλο ζωής του για κατά μέσο όρο 2,5 χρόνια. Εάν όλοι αγοράζαμε φέτος ένα second hand προϊόν αντί για ένα καινούργιο, το περιβαλλοντικό όφελος θα ισοδυναμούσε με 76 εκατομμύρια αυτοκίνητα εκτός κυκλοφορίας για μία ημέρα. Με τη στροφή προς τη βιώσιμη κατανάλωση, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και τον πλανήτη μας.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι;

Βασικό μας στόχος είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο καταναλωτής το second hand στην Ελλάδα και να συμβάλλουμε στο να γίνει η βιομηχανία της μόδας πιο βιώσιμη. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα αλλάζει. Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας αποτελούν επένδυση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρόνια με φροντίδα και αργότερα να πουληθεί και να αγοραστεί κάποιο άλλο secondhand προϊόν. Όσον αφορά στο άμεσο μέλλον έχουμε πολύ όμορφα πράγματα στον ορίζοντα. Καθημερινά αυξάνουμε την γκάμα των προϊόντων μας σε ποικιλία, σχέδια και κατηγορίες προϊόντων. Σύντομα ο καταναλωτης θα μπορεί να ψωνίζει στο Pop Nouvelle με δόσεις.

Επίσης, έχουμε αναπτύξει συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων και σύντομα οι πωλητές θα μπορούν να δωρίσουν μέρος των εσόδων τους σε κάποια οργάνωση.

Και πολλές άλλες εκπλήξεις γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι!

