Ο 56χρονος ηθοποιός συνήθως έχει κουρεμένα μαλλιά για τους περισσότερους ρόλους και τη ζωή του. Στις δύο πρώτες ταινίες Knives Out, ο Ντάνιελ -ο οποίος υποδύεται τον ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ στη σειρά ταινιών- έμοιαζε πιο λαμπερός με κοντά μαλλιά και χαλαρές στολές. Αλλά φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του είχε μια μικρή αλλαγή για την επερχόμενη ταινία, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Στις νέες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στα γυρίσματα, ο ηθοποιός του No Time To Die φαινόταν διαφορετικός με γκρίζα μαλλιά μέχρι τους ώμους. Μεταμορφώθηκε σε αληθινό ντετέκτιβ με μια κλασική μπεζ καμπαρντίνα πάνω από το γαλάζιο πουκάμισο με κουμπιά, τη μπλε γραβάτα και το παντελόνι του. Εθεάθη να περπατά μέσα από ένα πάρκο ενώ κρυβόταν από τον ήλιο με γυαλιά ηλίου από ταρταρούγα.

Ο Ντάνιελ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Μπενουά όπως αναφέρει η mirror, γύριζε σκηνές με τη Μίλα Κούνις -η οποία ήταν ντυμένη με στολή σερίφη- και τον Τζος Ο’ Κόνορ. Σε μια φωτογραφία, ο ηθοποιός του Τζέιμς Μποντ Ντάνιελ χαμογέλασε προς τους κομμωτές και την ομάδα μακιγιάζ που τον περικύκλωσε στις σκηνές των γυρισμάτων.

