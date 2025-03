Το little black dress είναι η επιτομή του sexiness και στο Zara θα το βρείτε με λιγότερα από 20 ευρώ! Απογειώστε το με πέδιλα ή με over the knee μπότες.

Για τις ρομαντικές ψυχές, η απόχρωση του ροζ είναι must επιλογή. Διαθέσιμο επίσης στο Zara, στην τιμή 45,95 ευρώ!

Maxi και με βαθύ ντεκολτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λατρέψετε… Το βρίσκετε στο Zara…

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: Φορέματα για να βγείτε με κοριτσοπαρέα

Το κόκκινο είναι το χρώμα του πάθους και στα Mango βρήκαμε την πιο φλογερή εκδοχή!

Στο ίδιο κατάστημα ανακαλύψαμε ένα ακόμη εντυπωσιακό ρούχο…

Η γη της ελιάς: Ποιο ζευγάρι χωρίζει και πέφτει «κεραμίδα» στη Μάνη

Αμαλία Κωστοπούλου: Η βίλα που μένει στο Τέξας – Θα χάσεις το μυαλό σου

Βασιλιάς Κάρολος: Σπάνιες εικόνες από το εξοχικό σπίτι του – Δείτε κάθε γωνιά

«Μία σκέψη έχει κυριεύσει το μυαλό μου…» – Σοκαριστικές σκηνές στη σειρά «Άγιος Έρωτας»

Τρέχουν και δεν φτάνουν στον ΣΚΑΪ – Η νέα εκπομπή, το Big Brother και ο προβληματισμός για το Survivor

Έχετε δοκιμάσει σαρικόπιτες; Δεν έχετε ξαναφάει κάτι πιο λαχταριστό