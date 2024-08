«Θα μπορούσαν κάλλιστα να την ονομάσουν Matty» ανέφερε ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια».

Ένα χρόνο μετά τον φριχτό θάνατό του στην πισίνα του κι ενώ πέντε άτομα από το στενό του περιβάλλον κατηγορούνται γι’ αυτόν, τα λόγια του Μάθιου Πέρι για την κεταμίνη έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

«Σαν να σε χτυπάνε στο κεφάλι με ένα τεράστιο φτυάρι ευτυχίας»… έτσι περιέγραφε το συναίσθημά του από την ένεση κεταμίνης ο «Τσάντλερ». «Ήταν σαν μια γιγάντια εκπνοή. Με έφερναν σε ένα δωμάτιο, με έβαζαν κάτω, μου έβαζαν ακουστικά για να ακούω μουσική, μου έκλειναν τα μάτια και μου έβαζαν έναν ορό».

«Έχει το όνομά μου γραμμένο παντού – θα μπορούσαν κάλλιστα να το ονομάσουν “Matty”», ανέφερε στην εξομολόγηση που έκανε μέσα από το βιβλίο του, προσθέτοντας ότι συχνά «αποσυντονιζόταν» και «έβλεπε πράγματα».

«Ήμουν σε θεραπεία για τόσο πολύ καιρό που δεν φρίκαρα καν από αυτό. Ω, υπάρχει ένα άλογο εκεί πέρα; Ωραία – θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Καθώς η μουσική έπαιζε και η Κ έτρεχε μέσα μου, όλα έγιναν σχετικά με το εγώ και τον θάνατο του εγώ» είναι μερικά από τα λόγια του.

Ο Πέρι είχε αναφερθεί και στο πώς αισθανόταν, όταν του χορηγούσαν έναν συνδυασμό αγχολυτικού φαρμάκου και κεταμίνης κατά τη διάρκεια των ωριαίων θεραπευτικών συνεδριών του. «Συχνά πίστευα ότι πέθαινα κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας. “Αχ”, σκεφτόμουν, “αυτό συμβαίνει όταν πεθαίνεις”» είχε γράψει.

