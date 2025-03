Η Κέιβ που υποδύθηκε τον χαρακτήρα Lavender Brown σε τρεις ταινίες σε όλη τη σειρά Harry Potter, διευκρίνισε ότι ο λογαριασμός δεν θα έχει σεξουαλικό χαρακτήρα και αντίθετα θα προσφέρει στους συνδρομητές “τους πιο ποιοτικούς ήχους μαλλιών”, με στόχο να προσελκύσει άτομα με φετίχ μαλλιών.

Μιλώντας στο podcast της, Before We Break Up Again, η 37χρονη ηθοποιός δήλωσε: “Ξεκινάω ένα OnlyFans για τα μαλλιά – αυτό είναι αποκλειστικά για περιεχόμενο που βασίζεται στα μαλλιά. Απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον ή φετίχ με τα μαλλιά”.

“Είναι ένα φετίχ. Φετίχ δεν σημαίνει απαραίτητα σεξουαλικό”. Η Cave, η οποία έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως οι Μεγάλες Προσδοκίες και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Black Mirror και το The Baby, εξήγησε ότι ήδη κάνει πολλά βίντεο με τα μαλλιά της στο Instagram και παρατήρησε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον εξειδικευμένο τομέα, ο οποίος ήταν “απελευθερωτικός” και “ενδυναμωτικός”.

Στο ομώνυμο Substack της, η Brown προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες: “Ένας χρόνος. Θα προσπαθήσω για ένα χρόνο. Ο στόχος μου; Να κάνω το σπίτι ασφαλές, να καλύψω την ταπετσαρία με αρσενικό/μόλυβδο, να φτιάξω νέα στέγη κ.λπ. Ο στόχος μου; Να απαλλαγώ από τα χρέη. Ο στόχος μου; Να ενδυναμώσω τον εαυτό μου; Να αποδείξω σε όσους στο παρελθόν με έχουν παρεξηγήσει ότι δεν είμαι τόσο γλυκιά; Να αφιερώσω χρόνο σε κάτι στο οποίο δεν είχα επενδύσει ποτέ πριν: στην αυτοαγάπη”.

“Ήταν τα χρόνια που έκανα συνέδρια Χάρι Πότερ στην πραγματικότητα έρευνα;” πρόσθεσε. “(Αισθάνομαι) σαν να κάνω κάτι άτακτο, κάτι λίγο γαμημένο. Μου αρέσει αυτό. Σκίζω το βιβλίο με τους κανόνες της καλής μικρής ηθοποιού”.

Η Cave δεν είναι το πρώτο άτομο της βιομηχανίας του θεάματος που έχει στραφεί στο OnlyFans για επιπλέον εισόδημα.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Lily Allen αποκάλυψε πέρυσι ότι ο λογαριασμός OnlyFans που ξεκίνησε και στον οποίο δημοσιεύει φωτογραφίες των ποδιών της, της αποφέρει περισσότερα χρήματα από τις μουσικές ροές της στο Spotify.

“Φανταστείτε να είστε καλλιτέχνης και να έχετε σχεδόν οκτώ εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αλλά να κερδίζετε περισσότερα χρήματα από το να έχετε 1.000 άτομα να κάνουν εγγραφή σε φωτογραφίες των ποδιών σας”, έγραψε τότε στο X. “Μην μισείτε τον παίκτη, μισήστε το παιχνίδι”.

Αλλού, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Kate Nash ξεκίνησε έναν λογαριασμό OnlyFans (“Butts 4 Tour Busses”) για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής της περιοδείας, ενώ η πρωταγωνίστρια των Sopranos Drea de Matteo δήλωσε ότι ο λογαριασμός OnlyFans της “έσωσε τη ζωή της” όταν βρέθηκε κοντά στην έλλειψη στέγης. Πράγματι, δήλωσε ότι κατάφερε να αποτρέψει την κατάσχεση του σπιτιού της ξεκινώντας ένα λογαριασμό OnlyFans.

“Μας έσωσε”, δήλωσε τότε η De Matteo στη DailyMail. “Το OnlyFans έσωσε τη ζωή μου, 100 τοις εκατό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά πραγματικά μας έσωσε. Όποιος θέλει να με καταδικάσει και να με βάλει κάτω, ας το κάνει. Ελπίζω μόνο να μην βρεθείτε ποτέ στη θέση που ήμουν εγώ για να φροντίζω δύο μικρά παιδιά. Έσωσε το σπίτι μου για πολλά χρόνια που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Και πέρα από όλα αυτά, μου έδωσε αρκετά χρήματα για να ξεκινήσω και να χρηματοδοτήσω την Ultrafree”.

Άλλες διασημότητες, όπως η Iggy Azalea και ο Tyga, δημοσιεύουν επίσης περιεχόμενο στον ιστότοπο για τους συνδρομητές τους που πληρώνουν συνδρομή, ανεβάζοντας τη δημοτικότητα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο για να αυξήσει κανείς το εισόδημά του – ειδικά όταν οι ευκαιρίες στερεύουν.