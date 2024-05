Την Πέμπτη, η Έιπριλ Λάμπρος κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι η σχέση της με τον ράπερ ξεκίνησε όταν εκείνος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει να κάνει τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία της μόδας, σύμφωνα με το TMZ.

Η Λάμπρος θυμήθηκε ότι συναντήθηκε με τον Combs σε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη το 1995 και ισχυρίστηκε ότι της έδωσε πολύ αλκοόλ και αργότερα την πήγε στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο. Η 51χρονη σήμερα Λάμπρος περιέγραψε την αίσθηση σαν «οι τοίχοι να έκλειναν γύρω της», καθώς ο ράπερ φέρεται να άρχισε να την πιάνει. Τόνισε επιπλέον, ότι δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της και ξύπνησε την επόμενη μέρα «γυμνή, πονεμένη και μπερδεμένη».

