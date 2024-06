Το παρών στη συναυλία έδωσαν, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί, πολιτικοί και καλλιτέχνες: Η συναυλία άρχισε την ώρα που έδυε ο ήλιος, κάνοντας το σκηνικό ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Ο οικολογικός χαρακτήρας και οι δραστηριότητες που θα διατίθενται στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάνουν τις εμφανίσεις του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος, να ξεχωρίζουν. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00 για το κοινό με την Αντωνία Καούρη, να τραγουδά πρώτη στις 19:00 για το μουσικό event της χρονιάς. Ακολούθησε στις 20:00 η Maisie Peters. Λίγα λεπτά μετά τις 21:00 ξεκίνησε το μουσικό υπερθέαμα «Music of the Spheres» με τους Coldplay να ανεβαίνουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Εκτός από μουσική, η διοργάνωση έχει φροντίσει να συμπεριλάβει και ορισμένες «πράσινες» δραστηριότητες δεδομένης της ευαισθητοποίησης του Κρις Μάρτιν και της παρέας του γύρω από την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Μία από τις καινοτομίες που θα δει το ελληνικό -και όχι μόνο- κοινό των 60.000 θεατών, είναι οι ειδικά διαμορφωμένες πίστες χορού οι οποίες επιτρέπουν στους θαυμαστές να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Την ίδια ώρα, έχουν στηθεί και στατικά ποδήλατα, στα οποία όποιος ανέβει, θα παράγει ενέργεια ενώ ποδηλατεί.

Παράλληλα, τα περίφημα βραχιολάκια LED που θα φωτίσουν τον αθηναϊκό ουρανό είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και οι διοργανωτές, καλούν τον κόσμο να τα επιστρέψει μετά το τέλος της συναυλίας.

Τα γιλέκα για κωφούς, το «δωμάτιο ησυχίας» και ο διερμηνέας στη νοηματική

Η διοργάνωση φρόντισε να παρέχει διερμηνέα στη νοηματική γλώσσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ τόσο οι κωφοί όσο και οι βαρήκοοι φαν των Coldplay θα μπορούν να αισθανθούν τη δόνηση της συναυλίας μέσω ειδικών γιλέκων που έχουν φτιαχτεί για εκείνους. Με το ίδιο σκεπτικό, μερίμνησαν να δημιουργήσουν έναν χώρο, τον οποίο αποκαλούν «δωμάτιο ησυχίας» που θα φιλοξενήσει όσους αισθανθούν δυσφορία στη διάρκεια του live.

