Η ηθοποιός μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun» εξήγησε: «Έχω τα παιδιά μου που αγαπώ, αλλά νιώθω συχνά μόνη. Νιώθω ότι ταυτίζομαι με τη μοναξιά που βίωνε εκείνη». Η Αντζελίνα Τζολί μάλιστα εξομολογήθηκε ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να ζήσει μόνη. «Δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω πώς να ζήσω μόνη μου. Ίσως πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι ζουν σε έναν ανοιχτό χώρο. Δεν βρίσκουμε εύκολα ησυχία, και αυτό μας αφήνει κάποιες φορές σε μια παράξενη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ταινία «Maria» του Πάμπλο Λαραΐν, η βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί είναι η Μαρία Κάλλας, η πιο εμβληματική ερμηνεύτρια του 20ού αιώνα.

Η ταινία ακολουθεί την Ελληνίδα ντίβα την περίοδο που αποσύρεται στο Παρισι μετά από μια λαμπερή και ταραχώδη ζωή.

To Maria επαναπροσεγγίζει τη θρυλική σοπράνο στις τελευταίες ημέρες της, καθώς αναπολεί την ταυτότητα και τη ζωή της, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της.

