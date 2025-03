Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο λεκανοπέδιο και σε μεγάλο μέρος του Νομού. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά των Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν δέκα χιλιόμετρα.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η δόνηση ήταν 4.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 2 βορειοδυτικά από την πόλη των Ιωαννίνων.

#Earthquake (#σεισμός) M4.1 occurred 2 km NW of #Ioánnina (#Greece) 3 min ago (local time 16:48:53). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/wKzJbEeUWc

https://t.co/jue4kmhNjH pic.twitter.com/wKYDHR6DUU

— EMSC (@LastQuake) March 5, 2025