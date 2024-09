Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο ελικόπτερα ενώ ήχησε και το 112 στους κατοίκους του Πλατανιά

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.», γράφει το μήνυμα του 112.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

Grassland fire in the area of #Platanias #Chania

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Χαλκιδική: Αγνοείται δύτης στη θαλάσσια περιοχή του Πευκοχωρίου

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/SYBQ255RFY

— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2024