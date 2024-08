Το δικινητήριο ATR-72 εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

O avião que caiu aqui, em Vinhedo/SP, ia de Cascavel com destino a Guarulhos…

Esses vídeos circularam no Face aqui na cidade…

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η ιστοσελίδα Flightradar24, η οποία καταγράφει τις πτήσεις των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, μοιράστηκε δεδομένα μεταξύ των οποίων και μια ενεργή προειδοποίηση για πάγο μεταξύ των 12.000 και 21.000 ποδιών στην περιοχή, την ώρα της συντριβής.

Ο αεροναυπηγός, Σέλσο Φαρία ντε Σόουζα, ειδικός των αεροπορικών δυστυχημάτων και επικεφαλής της βραζιλιάνικης Ένωσης για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, κρίνοντας από τις φωτογραφίες του αεροσκάφους, επιβεβαίωσε ότι θα περίμενε να βρει πάγο που θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί στα φτερά του.

An ATR 72 passenger plane crashes in Vinhedo, Brazil https://t.co/cxwWnyhTmW pic.twitter.com/d5KW5ALCtf

Ο πάγος θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί στα φτερά του μοιραίου αεροσκάφους, ενώ φαίνεται πως το σύστημα αποπαγοποίησης των φτερών για κάποιον λόγο δεν λειτούργησε. Σύμφωνα με τον ειδικό η υπόθεση αυτή έχει 95% πιθανότητες να επιβεβαιωθεί ως η αιτία του δυστυχήματος.

Πριν από το δυστύχημα, ο πιλότος που πέταξε από το Guarulhos την Παρασκευή, ανέφερε τον σχηματισμό πάγου στο παράθυρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν ήταν κάτι σύνηθες, αλλά η πρώτη φορά που του είχε συμβεί στα 16 χρόνια εμπειρίας του.

Την ίδια στιγμή, στις έρευνες στα συντρίμμια εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου. Τα δεδομένα από το μαύρο κουτί θα δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενος τον ιστότοπο Flightradar24, το αεροπλάνο ταξίδευε στα 17.000 πόδια, αλλά βούτηξε 4.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά και στη συνέχεια χάθηκε το σήμα GPS.

AGORA: Moradora mostra o avião da Voepass (Passadero) sendo consumido pelo fogo após cair em Vinhedo, no interior de São Paulo. pic.twitter.com/99JktKC64b

BIG #BREAKING: Voepass Flight 2283 – (Large Passenger Plane) crashes in Vinhedo, Brazil

Video from crash site 62 people were onboard #voepass #flight2283 #Olympics #planecrash #passenger #IndiaAtOlympics#vinhedo #brazil #plane #GranHermanoChile #NTRNeelMassiveLaunch pic.twitter.com/RKHCIGhMLX

